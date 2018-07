Polémica disertación de Albino: “Los preservativos no sirven contra el SIDA"

El doctor Abel Albino expuso este miércoles ante el plenario en el Senado donde tienen lugar diversas audiencias sobre el proyecto de legalización del aborto. Sin embargo, durante su intervención realizó afirmaciones que causaron polémica en la opinión pública.

Según señala el diario Perfil, en un primer momento el médico se manifestó en contra el aborto: “Me dan ganas de llorar tener que venir a la Cámara de Senadores a pedir por favor que no maten a los chicos”. “No puedo creer que tenga que venir a decirlo. Son seres humanos como nosotros, tienen un derecho personalísimo; matar a un niño es abortar”, agregó.

Dicho esto y tras pedir “educar para el amor, no para el sexo animal”, solicitó que los chicos comprendan que “el profiláctico no la protege de nada. Porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. ¡El virus del SIDA atraviesa la porcelana!”.

Esta declaración generó una reacción inmediata, sobre todo en la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, una de las presentes en el salón, quien se retiró a los gritos.

Más allá de esto, Albino insistió: “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30%, en el embarazo… imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto”. La mayoría de los argentinos cree que se aprobará el aborto legal.

Pese a las discrepancias que le marcaron algunos presentes, el médico remarcó: “No es una protección absoluta, ni lo será jamás, porque insisto: el virus del SIDA atraviesa la porcelana, son virus filtrables, entonces la posibilidad de contagio es muy grande”.

No es la primera vez el titular de la Fundación CONIN polemiza sobre tópicos relacionados a la sexualidad. En noviembre de 2015 ya había cuestionado la eficacia del profiláctico. "El preservativo puede fallar. No sirve para prevenir el SIDA. Las soluciones a los problemas del hombre no son técnicas, son éticas. Creo que tenemos que tener un sexo responsable. Lo que yo hago es pobreza y desnutrición, le pido a todo el mundo que tenga conductas morales, responsables. No podemos parar el virus del SIDA. El virus del SIDA se combate con conductas éticas. Hay que dejar de lado el turismo sexual y se acaba el SIDA", señaló en aquel momento.