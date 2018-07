"Milo" Peñalba, una militante por los derechos de la mujer

¿Todo lo que dijo fue verdad o exageró para llamar la atención?

Lo cierto es que Milagros "Milo" Peñalba, no es una improvisada en el tema, y en sus redes sociales es muy activa en temas relacionados al feminismo, los derechos de la mujer, y se muestra claramente a favor del aborto legal, libre y gratuito. Comparte publicaciones al respecto y cuestiona la Iglesia Católica duramente.

Es Coordinadora de Estudiantes Secundarios por el Aborto Legal, y ha expuesto en diversos foros al respecto junto a Mónica Menini, Lucrecia Martel, entre otras.

Ha participado activamente con el pañuelo verde en muchas de las marchas y convocatorias que se vienen realizando hasta que ayer fue invitada a exponer en el debate que se viene manteniendo en el Senado al respecto.

Sus palabras no pasaron inadvertidas, sobre todo por la manera de expresarse, con tan sólo 16 años.











Mientras algunos quedaron maravillados con su exposición, otros salieron duramente a criticarla, ya que consideran que la situación que dijo vivirse en Salta, distar de ser realmente la Salta en la que otros viven. Otros, cuestionan la liviandad de sus argumentos.

Opiniones

Obviamente, las redes sociales explotaron tras su discurso.

Claudia Soledad Campuzano: Tiene 16 años. Dio un discurso con poco fundamento. Soy de Salta y del interior. Y las chicas embarazadas son tratadas mejor pues se les contemplan tiempos necesarios y compañeras alivianan trabajos de estudio. Etc. Y algunos grupos sociales y de la zona tenían hace años a los 14 años un hijo. Hoy por la educación paso a los 19 años. Ahy un cambio.Y así puedo seguir fundamentado.

Otra no sabía que con los abortos terminaba las violaciones, abusos y genocidios. Creo que para eso deberían cambiar y ser más severas las penas. Para terminar con estos adultos a los que se les puede juzgar.

Karly Ramírez A ver sres. Enseñar los sistemas reproductores no es Educación sexual integral. A mi en la escuela no me enseñaron algo más a parte de los sistemas femeninos y masculinos. La educación sexual y la salud sexual van de la mano y hay que abordarlo profundamente.



Jesi Figueredo Soy Salteña, tuve compañeras embarazadas en el colegio secundario y jamás las trataron mal al contrario siempre estuvieron contenidas y no señaladas como pretenden que crean los demás, fui a un colegio público y alguna vez no pude asistir a misa en tiempos del Milagro y nunca me sancionaron además nunca fue.obligatorio ir, y siempre con autorización de mis padres firmada, tampoco te señalan en la calle hay muchas personas agradables y tenés prioridad para todo cuando estás embarazada, aquí nadie te obliga a ir a la iglesia ni te llena la cabeza, está.comprobado cientificamente desde cuándo se inicia la vida, cada mujer sabe que es lo que hace cuando lo hace, y si después se arrepiente tiene que tener conciencia que no es como tirar a la basura un par de zapatos, es un niño que no pidió venir al mundo pero que crece y merece vivir como cualquier otra persona, nadie puede decidir sobre la vida de otro, salvemos las dos vidas36



Flavio Alfredo Lopez Lamentablemente está de moda... generar minorías para convencer a políticos cómodos que sólo buscan sumar esas minorías en las elecciones..... nos vamos al tacho así!!!.



Ana Lucía Dávalos Esa No vive en Salta!! Sólo viene de vacaciones!! Hasta tonada porteña tiene32



Floor Hualpa Jajajaja la verdad que Vergoenza, yo tuve compañeras embarazadas y al contrario siempre la trataron bien así que no son a todas ¡ 16 años y con ese pensamiento ?? La verdad que Vergoenza , al contrario hoy en día más prioridades tienen las embarazadas más qué otros hasta asignaciones por ser madres banquen los trapos si cada una sabe lo que hace al momento de ir a tener relaciones 😡. 💙1



Sonia Peloc Vergüenza es lo que da!!! Pobre tbn da lastima porque se nota que no tiene una opinión propia, quien Le habrá escrito lo que leyó???21



Caro Tiplisky Quién la llevo? Cómo llega ahí? Nos hizo quedar como que vivimos en la prehistoria ,mentiras y más mentiras,salvemos las dos vidas 👣 💙2



Adolfo Perez La droga los tiene mal a todos..nadie decia nada cuando estaba la cristina,claro si todos vivian la fiesta loca!!ahora se hacen los estadistas,los economistas,los doctores..aborto,droga,adiccion..cuando metan preso a todos esos delincuentes politicos y ponga orden las FFAA este pais sera ordenado..



Vick Gorostiaga no se debe saber lavar las bombachas y pide aborto legal jajaa14



Ferchu Cejeni Jajaajjaja ahora todo es culpa de la iglesia ?? Hoy en dia ya no se da religión en las escuelas publicas la educación sexual existe ahora que no quieran implementarla es otra cosa hoy en dia los anticonceptivos son gratis ......9



Nicolás Medina Contreras Los comentarios de salteños en esta publicación, demuestran que la chica tiene razón 💚.



Lisa Martinez no sabe una mierd.. una lastima !!los.comentarios.dicen otra cosa 16 años no.sabe nada de la vida esa.pendeja que siga.estudiando porque.aun.le falta un.monton para saber !!11



Gerónimo D. Elías Geronimo Que comentario decime anda recorre toda las escuela haber cuanto pibes y pibas se sienten repreaentado por una mocosa que ni esta en ultimo año y le queda mucho



Emi Smog Demuestra que la chica es una adoctrinada más (?)



Nahuel Lopez Está buena la exposición sin bandera zurda ni lenguaje inclusivo. Expuso muy bien la realidad salteña.

Marcela Claudia Acosta No dio ni un argumento válido. En fin , reina la mediocridad en Argentina



Sebastian Santos Rios Después agarras y te pones a ver las notas 3, 4 aunque nunca se sabe jajaja capaz que se cago hablar ahí en un concurso de unas papas fritas jajaja

Diez Nestor Llego a exponer en el Congreso... lo q esta BOMBACHA FLOJA d MilagroTorres en su puta corta vida d vieja q le queda llegarà!!!! Jaajjahja

Sebastian Santos Rios Jajaja exponer jajajaja si eso es exponer que queda para los que defienden un trabajo final no jajaja uno si hay métodos voy a la salita y le saco una foto si querés, con alguna que otra cosa tienen razón pero después que los obligan a tener feriados j…

Milagro Torres ¿Abortando?? otra idiota que se cuelga un pañuelo verde x que creé que es una moda sin ver bien el tema a fondo



Manuela Clavijo Pendeja orto roto lo debe tener como colador que anda pidiendo aborto vergüenza de proyecto de mujer sucia podrida.

Indra Perez Un encanto para expresarse. Hacelo más seguido, nos hace mucha falta!

Karly Ramírez Divina ella de tierna...



Uni Cornio Pink La nena no sabía ni leer. Avergüenza al género!! Y a las salteñas!! En todas las salitas, hospitales etc. Dan preservativos, pastillas, inyecciones e incluso ligadura de trompa GRATIS!!! Esa no es salteña por lo visto 😂 pareen con esa mentira de que no se provee métodos anticonceptivos!!! Incluso los ginecólogos te dan una charla para orientarte. Que no lo quieran usar es otra cosa!!3



Sergio Alejandro Salvatierra Que puede opinar de la vida si es una niña todavia pobrecita . Los padres que se prestan para boludeces



Ivone Guaymas Solo hablo de la iglesia . Verguenza total q diga ser Salteña



Adriana Hoyos X q. Generaliza !!!!?? X q no habla bien !!!??? Y dice algunas mujeres de nuestra provincia !!!??? Q pretenden !!!?? X dios !!