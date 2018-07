Caprichos de Salta: El Ángel

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Hay sospechas que no sirven para nada y creencias que solo sirven para envolver corazones, como quien arma un triste paquete de huevos, con dos hojas de un diario viejo. La mañana asomó fría y triste como la vida de un inspector municipal. Muchas personas suelen avalar, con su acuerdo insensato, dinámicas que son poco saludables a la realidad y a la fantasía. Generación tras generación, hombres y mujeres han dado como ciertas algunas ideas precarias que, comprobadamente, son más fastidiosas que útiles a la cultura occidental. A pesar de tanto chanta y mal bicho suelto, la gente no se ha resignado a la pérdida de la fe y sigue creyendo; aunque, eso sí, toman algunas precauciones cándidas e ineficaces como por ejemplo desconfiar al pedo, dejándose llevar por prejuicios. Es negro, es chorro; es gordo, es vago; tiene voz de pito, es histérica; usa lentes; es programador y vive metido en internet; usa el pelo corto, es torta; usa pelo largo, es hippie o es puto…y así… eso no quita, claro está, que haya personas que atraviesen todas esas barreras como si fueran seres extraordinarios; eludiendo, también, a la tentación de sentir rencor ante tanta estupidez fácil y rápida a la hora de ser calificado con el catálogo de “El Cana de Barrio”; ese, al que por cuidar el tacho de basura grande y se le escapan todos los chorros por el fondo.

Doña Esther espera el ómnibus que la va a llevar a Cachi. El parque San Martín se va iluminando y deja al descubierto cadáveres de una noche en la que algunos changos han venerado a Dionisio sin saber quién carajo es; digamos, sin ánimos de defender desbordes, que lo importante es saber que la tradición está viva y sigue su curso sin obstáculos. A la hora que más frío hace, Doña Esther sube al transporte con otras quince o veinte personas. La mujer, ya avanzada en edad, sube con dificultad y, entonces, es ayudada por un muchacho morocho de casi dos metros de altura que habla con una dulce parsimonia que no le hace juego con su cuerpo. El viaje a Cachi es fantástico para los ojos pero incómodo para las posaderas y otras partes de la anatomía humana. El muchacho grandote disfruta del viaje como si fuese un niño; mira todo con una enorme sonrisa y ese brillo diferente que alumbra los ojos de un changuito, eso que los hace diferentes a los oscurecidos adultos. El mate se le pierde entre las manos y el termo a su lado parece una botellita de 500 cc de agua mineral. Alguien le pregunta por su nombre y contesta: “Carlos… pero algunos me dicen Carlitos” y se ríe como quien ha hecho una travesura.

Antes del mediodía, el Bus arriba a Cachi. Doña Esther lucha por desentumecer su cuerpo y se enfrenta al abismo que separa al coche del suelo; es momento de descender. Esta vez, Carlitos la toma en brazos y la baja. La mujer agradecida, lo invita al bautismo de su nietito. Le promete que será como un familiar más y así sucede. Carlos llega a la casa donde se festeja el ingreso de niño a la fe cristiana. Doña Esther lo presenta como un amigo de la familia y le dan un lugar distinguido en la mesa. Carlos almuerza, se saca fotos con todos y come torta. Después de un rato, sale de ahí y empieza a caminar por el pueblo rumbo a la plaza. Parece que Carlos es un gran tejedor de esas cosas que la gente llama casualidades pero no lo son. Se encuentra con una amiga de su juventud frente a la iglesia. Se demuestran afecto y felicidad por el asombroso encuentro a tantos kilómetros de su lugar de origen. Ella se ríe porque él tiene la cara llena de crema. Carlos, un tanto avergonzado, ya adentro del templo, se lava la cara con agua bendita, sale de ahí y se pierde entre la gente.

Un nietito de doña Esther lo busca. Pregunta a todos por el hombre grandote, hasta que da con la amiga de Carlos.

-Perdón, buenas tardes ¿Usted ha visto por aquí a un hombre gigante con una campera negra, blanca y roja?

-¿Vos te referís a Carlitos? –Contesta la mujer-

-Sí ¡Es él!

-Se fue en aquel bus que dobló la esquina.

El changuito se derrumbó y dejó caer algunas lágrimas.

-Uh! Qué lástima… lo quería abrazar por última vez. Antes de que vuelva al cielo.

- ¿Qué? ¿De qué estás hablando?

- Dijo mi abuela que es un ángel que la cuidó y vino a bendecir a mi hermanito.

La mujer sonrió y dijo…

-Sí. Es verdad… pero quédate tranquilo que va a volver. Vive cerca de casa. Yo le voy a decir que vuelva lo antes posible.

-¿Usted también es un ángel?

- No. Pero él si… y es uno de los mejores… un poco informal… pero ángel al fin.

El niñito se va contento con la promesa y la mujer se queda pensando y, mientras ríe, le manda un mensaje al Grandote:

“No sé cómo lo haces. No sé, ya, si es verdad o no. Pero todos creemos que sos un ángel. Que loco ¿No? Un negro fiero de dos metros… un ángel ¡Te quiero Negrito! Ah! el nietito de la abuela que ayudaste, me pidió que te diga que vuelvas pronto”

Dedicado al primo Carlos. Un angelito de dos metros que queremos mucho.