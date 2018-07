Sol Pérez contó la historia del día que vio a un ex novio desnudo en una cama con otra mujer. “Yo encontré fotos de mi novio en bolas en la cama con otra”, manifestó en Pampita Online.

La “chica del clima” explicó cómo se dio la secuencia: “El celular tenía clave, pero yo me la sabía. Él me la dijo, yo le dije la mía. Cuando se durmió, yo puse la clave y empecé a buscar. Estaba con esa chica que él me había dicho que no pasaba nada, que era nadie. Tenía fotos en bolas en la cama”.



Mirá el video: