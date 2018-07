“Evita tendría una posición infranqueable de evitar los ajustes”

Esta mañana, referentes del peronismo en Salta participaron de los actos por el 66º aniversario de la muerte de Eva Perón. Entre ellos, estuvo presente Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados, quien cuestionó duramente las políticas que lleva adelante el gobierno nacional.

“Hoy es un día donde Evita, no me cabe ninguna duda, el ejemplo de ella sería una posición infranqueable de evitar los ajustes, de evitar el FMI, la incorporación del Ejército a la seguridad interna. Me parece que la política de Macri está destrozando el tejido social transversalmente,” disparó por Canal 4.

En este sentido, consideró que los cambios en las Fuerzas Armadas van contra la ley y recordó las nefastas experiencias de su participación en la seguridad interior. “Yo creo que es imposible y me parece que eso no puede ser,” dijo.

Además, hizo hincapié en que pese a las discusiones, las alegrías y las tristezas de los últimos tiempos, los peronistas se encuentran juntos. “Trataremos de que este sea el inicio, por lo menos eso es lo que yo siento, de una unidad peronista en toda la provincia, que incluya al Partido de la Victoria. Es una discusión que se inicia que no sabemos cómo termina, pero nosotros vamos a hacer la fuerza posible para que termine bien y podamos tener una lista de unidad para el año que viene,” subrayó.