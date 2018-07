Senadores apoyaron un pedido para que alumnos asistan al Milagro en horario escolar

Esta mañana, la Cámara de Senador aprobó un proyecto de declaración que solicita al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología dejar sin efecto la circular que establece que los alumnos de escuelas públicas asistan a la misa en honor al Señor y la Virgen del Milagro en contra turno. “Fue una declaración por unanimidad” confirmó el senador Guillermo Durand Cornejo a InformateSalta.

Esta iniciativa había sido presentada a la Legislatura por un grupo de padres que manifestaron que se estaba haciendo una interpretación errónea del fallo de la Corte Suprema al no permitir a los alumnos asistir a las actividades del Milagro en horario escolar. A diferencia de Diputados que no apoyaron este pedido, senadores le dio el visto bueno.

“En diputados creen que todo es River o Boca, que todo es PJ o radicales, o Cambiemos, parece que viven en un frasco, el Senado es más racional y coincidimos todos. Un gobierno sea democrático o dictatorial nunca va a poder ir contra la creencia de los ciudadanos, ni contra las creencias religiosas, ni contra su cultura ni contra historia nunca va a poder contra eso” aseguró el legislador de manera contundente.







Así también, Durand Cornejo también coincidió con la crítica hacia la interpretación del Ministerio de Educación. “Legalmente es un desacierto injustificado lo de la ministra de Educación, porque el fallo de la Corte Suprema en absoluto tiene que ver con esto. Jamás he visto en los últimos 30 años desfilar a miles y miles de chicos obligados por una maestra o por los celadores. Esto se trata de una cultura enraizada en nuestro espíritu de salteños, es una cosa antigua, que para algunos será una cuestión de religiosidad pura” agregó.

Por otro lado, el senador por Capital indicó que de seguir con estas medidas muy pronto también se prohibirá celebrar el día de Güemes ya que hay muchos en la comunidad que odia a los gauchos. “Es como que los ánimos y los espíritus de algunas personas están un poco contrariados, confundidos, exasperados y lo que se trata aquí es pacificar a nuestra provincia, bajar un cambio y tratar de no meterse en estas cosas que calan tan hondo en la gente”.







Por último, Guillermo Durand Cornejo manifestó que su postura no tiene vinculación con la Iglesia Católica y le pidió a Educación una revisión de la decisión tomada. “Yo ni lo veo ni lo oigo al Obispo. No tengo relación pero sí le puedo asegurar que voy a dejar todo de mí para que nadie nos pretenda robar nuestra idiosincrasia, nuestra religiosidad, nuestras tradiciones. No se lo voy a permitir a nadie, ojalá que la ministra de educación entienda que se equivocó y no está mal que se equivoque, lo malo es cuando no se reconoce la equivocación”.