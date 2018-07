Aborto: la Iglesia se despertó y los "verdes" duermen en sus laureles

El debate sobre el aborto en el Congreso será, como ocurre con cualquier ley, un partido de 90 minutos. Dos tiempos de 45 y hasta puede haber alargue si el Senado aprueba el proyecto con correcciones. Esa es la comparación que ofrece diario Clarín en su nota publicada por Pablo Sigal.

Faltan diez minutos para que termine el partido y los de camiseta celeste parecen tener mayor energía para dar la estocada final. Claro, entró la Iglesia a jugar fuerte en esta segunda etapa, con una táctica que en el primer tiempo había dejado en manos de chicos de las inferiores.

A la vez, los de camiseta verde lucen un poco apagados. Después de pasar al frente en el marcador cuando faltaban cinco minutos para el final del primer tiempo, da la sensación de que han dejado el resto y ahora lo sienten.

De todos modos, no está dicha la última palabra y entre los jugadores reales, los que hacen de cada voto un gol, todavía hay demasiados indecisos que no saben para qué arco patear. Es por eso que, a pesar de que la hinchada autodenominada "pro vida" se muestra en estas horas con más ímpetu, el partido aún está para cualquiera.

De acá hasta que el referí dé el pitazo final, los celestes tienen previsto realizar casi un acto por día para instalar en la opinión pública los argumentos por los que, están convencidos, el Estado no debe convalidar la práctica del aborto como una prestación de salud pública.

La táctica de los verdes, en cambio, no ha cambiado demasiado con respecto a la primera fase del debate. Sólo que tal vez no contaban con que la principal figura del adversario iba a entrar fresca en el segundo tiempo a ponerse el equipo al hombro.

Durante los últimos minutos de este enfrentamiento los verdes sólo han podido exhibir como progresos en el campo de juego los errores ajenos, como el de un hombre que entró a pegar sin la pelota al echar mano a la posverdad para ningunear al preservativo.

Los que habían hecho los goles en el primer tiempo para el equipo verde, como el ministro Arturo Rubinstein o científicos prestigiosos, ya no parecen lastimar en la otra área como supieron hacerlo cuando el partido arrancaba. Y es que de este lado no hay un técnico que aglutine y diga cómo frenar a la figura celeste en el tramo final del encuentro.



Parecen haberse entretenido, también, haciendo algún jueguito en la propia área, al inventar sobre la marcha pañuelos naranjas y negros que piden la definitiva separación de la Iglesia y el Estado. Cómo pensando ya en jugar la final sin haber ganado la semi.

Si hay alguien que puede jugarle de igual a igual a la Iglesia, como ha ocurrido con otras leyes polémicas, es la presión popular. Cuando falten segundos para el final de uno de los debates más apasionantes que ha tenido este país, seguramente ahí estará esa hinchada frente al Congreso, clamando para que los celestes no den vuelta el partido. Tal vez rezando para que haya alargue. Tal vez preguntándose si no debieron haber metido algún cambio o modificar la táctica cuando el aluvión celeste se venía con todo. La incertidumbre reinará hasta el 8 de agosto, cuando se conozca el ganador. Macri ya avisó que no habrá penales.