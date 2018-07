Luego de la revelación de Agustina Gamboa, habló su madre

Arias, en diálogo con FM Express, contó que ella es salteña, nació y creció en nuestra provincia, pero hace 14 años vive Buenos Aires, en donde formó una familia y tiene otros hijos.

En aquel entonces, cuando ella se quedó embarazada del padre Carlos Gamboa, aseguró que ya era sacerdote y que mantenían una relación que si bien era oculta o clandestina, existió. Contó que cuando le expresó que estaba esperando un hijo de él le dijo “que no podía hacerse cargo” y simplemente desapareció de su vida. Hasta que ella empezó a insistir por los derechos de su hija que tienen que ver con su identidad y su sustento.

“Él decidió no hacerse cargo y la verdad es que a partir de ahí yo tomé la decisión de continuar con mi embarazo sabiendo cuales eran todas las consecuencias, sabiendo que, llevar un embarazo, siendo una madre soltera, siendo que era conocida en el medio donde trabajaba no me iba resultar nada fácil” sostuvo la mujer.







Consultado por el periodista como lo conoció al padre, prefirió resguardar la información basándose en que se trata de la lucha de su hija y el deseo de ella de mostrar la “doble moral” del actual sacerdote.

“No vale la pena entrar en detalles que no tienen que ver con esto, me parece lo que vale la pena es hablar de que si se está a favor de la vida ¿Qué significa estar a favor de la vida? Nace una criatura y ya está o nace una criatura y nace en el marco y en un contexto social en donde esa criatura va poder desarrollarse integra y cabalmente”.

En cuanto a como fue el proceso de reconocimiento de Agustina ante la ley, contó que buscó una abogada para poder ponerle los dos apellidos, el paterno como el materno, y así asegurarle su identidad, fue así que se hizo un acuerdo extrajudicial dos años después de su nacimiento.

“Dos años después, fue al registro civil y declaró que es el padre de Agustina y a posterior pudimos acordar una cuota alimentaria a través de un acuerdo extra judicial en una cuenta personal que yo tenía, pero no era fácil, mes a mes había que recordarle que tenía que depositar. Estaba sometida a tener que solicitarle que deposite” recordó.

En base a esto, Virginia contó que ante esta situación de tironeo para que pague hace 2 o 3 años hicieron un reclamo más fuerte y se regularizó.





¿Por qué salió Agustina ahora?

Virginia asegura que Agustina hace mucho tiempo que quería dar a conocer esto. La mujer dijo que su hija tenía una necesidad interna ya que se sintió todo el tiempo “oculta” como si fuera algo malo.

En tal sentido, ella y su actual marido, la cuidaron hasta hoy, que siendo mayor de edad, se manifestó en el marco de la defensa que se hace con respecto a la vida y el discurso basado en una doble moral. Remarcó que ella y su marido la apoyan plenamente y que es algo que ella vino madurando desde hace mucho tiempo.

Fue así que ayer, ella recibió el llamado de Agustina que le confirmó que había publicado en Facebook su historia, como lo venía planeando. “Todo lo que dice es real, no hay nada subjetivo, eso que ella comenta es su historia”.