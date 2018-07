Desde SiTEPSa no descartan un posible paro docente en contra del decreto salarial

En horas de la tarde se llevará a cabo una asamblea del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SiTEPSa), donde se discutirá sobre el decreto del Gobierno Provincial sobre el aumento salarial y la anulación de las negociaciones salariales.

“Fue una sorpresa para nosotros que en medio de una mesa de paritarias, el gobierno provincial decidió de manera arbitraria, sin llegar a una instancia de negociación, otorgar un incremento del 5% para toda la administración pública provincial, sabiendo que ése incremento que llegaría a un 20% hacia fin de año es insuficiente, dado que en julio ya vamos a alcanzar una inflación del 20%”, manifestó en InformateSalta el secretario general de SiTEPSa, Bernardino Ávila.

El sindicalista sostuvo que, en un principio, la asamblea de hoy tenía el objetivo de continuar con las discusiones en el ámbito de la negociación salarial, sin embargo, “ahora trataremos ésta decisión que ha tomado el gobierno de sacarnos ésta actividad democrática que es la mesa de negociación. Tomaremos una decisión y no se descarta que podamos tomar alguna medida de fuerza”.







Con respecto a las reuniones que el sector docente mantuvo semanas atrás con la ministra de Educación, Analía Berruezo, Ávila dijo: “Les hicimos saber al gobierno nuestro parecer respecto a la situación actual de los docentes, y la complejidad que se prevé para el futuro, la pérdida del poder adquisitivo. No hubo ninguna propuesta, la semana pasada debíamos volver a reunirnos pero no fuimos convocados”.

Desde SiTEPSa no se descarta que puedan anunciar un paro docente en consecuencia de las medidas arbitrarias tomadas por el gobernador. “Esperamos que el gobierno reflexione y nos dé la posibilidad de seguir negociando. Hasta el momento, con este anuncio, creemos que no se convocará a nuevas instancias de negociación. Nos avocaremos a trabajar con los docentes sobre las próximas acciones que vamos a tomar, puede ser paro, puede ser reclamos de diferentes tipos, pero esto se debe fundamentalmente a que no nos garantizan una mesa de negociación hasta fin de año, sabiendo que se vienen tiempos muy difíciles”.