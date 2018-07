Crespo cuestionó el silencio de Gamboa: “Estas cosas hacen que la gente se aleje de la iglesia”

Fiel a su estilo, el cura Jorge Crespo opinó con dureza sobre la situación que se desató luego que Agustina, una joven de 18 años, hiciera público que es hija del padre Carlos Gamboa, un reconocido sacerdote salteño, cabeza de la organización durante la época del Milagro.

En diálogo con FM Profesional, cuestionó el silencio y el hermetismo que se maneja desde el lado de la iglesia en el tema. “Qué bueno sería que el obispo salga ahora, que tome el toro por las astas, que diga vamos a crear una comisión, vamos a estudiar el tema, la palabra, no que haga decir a través del hermano. Esas son las cosas que no se entienden de esta iglesia y de la cual mucha gente se aleja,” indicó.

En este sentido, contó que una vez que tomó conocimiento del tema consiguió su teléfono y le mandó un mensaje pero nunca recibió una respuesta. “Le mandé la carta de Agustina y le dije decime que hago, que digo y no me contestó, no sé. Nada. Le mandé lo mismo a otro curita que si tengo el teléfono, le pedí que hable con él,” aseguró.

Asimismo, criticó a Gamboa como sacerdote. “Él tampoco era tan misericordioso, te señalaba con un dedo, te mandaba toda la moral cristiana cuando vos ibas a solicitar una ayuda. Ahora le toca a él, pero nosotros no tenemos que pagar con la misma moneda, hay que tener ternura, hay que acompañar a la familia, a los dos, a Agustina,” expresó.

El cura consideró que “no se gana nada metiendo basura debajo de la alfombra” y que deberían salir a dar explicaciones ahora, no en 48 horas tal como lo anunciaron, para minimizar la bronca de la gente.

“La gente tendría que ir a las misas y pedir hablar con los sacerdotes, que digan algo, a mí me duele más que nada la actitud, no es pecado tener un hijo, más pecado hubiera sido que la chica venga y le diga que está embarazada y el la haga abortar,” disparó.

Finalmente, manifestó que si se esconden cuando sucede algo, ‘estamos en el horno’. “¿De qué tienen miedo, que va a decir la gente, lo va a putear al obispo, de que tienen miedo? Se enojarán y ya está,” concluyó.