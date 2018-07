ANSES negocia con los gremios para reanudar la atención al público

Por segundo día consecutivo, las puertas de la UDAI Salta Norte, ubicada en Jujuy 43, se mantuvieron cerradas en el marco del reclamo de los trabajadores del organismo, quienes tras el incendio registrado en la sede de calle Pellegrini, decidieron llamar a asamblea hasta tanto les brinden garantías en materia de seguridad.

Al respecto, Ricardo Muller, director Regional de Anses, en diálogo con InformateSalta, aseguró que están negociando con los gremios a los fines de llegar a un acuerdo que permita normalizar la situación. “Queremos que por lo menos se reanude la atención a los que tienen turno para que no se haga una bola de nieve”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el diálogo cordial entre las partes involucradas y adelantó que desde el área de obras e infraestructura darán a conocer a los trabajadores los informes de toda la parte técnica y de los papeles de habilitación para que se queden tranquilos. “Yo creo que hay que mantener la paz para no escalar a situaciones más difíciles, esto también se elevó a nivel central y se está tratando de negociar”, dijo.

Con respecto al edificio de la UDAI Salta Sur, de calle Pellegrini, explicó que se registraron importantes pérdidas materiales, por lo que se prevé una demora de 6 meses en las tareas de reparación. “Claramente es un accidente lo que pasó, es muy triste, pero lo bueno es que no pasó nada grave”, manifestó a InformateSalta.

Sobre las causas que originaron el foco ígneo, explicó que a priori hubo un cortocircuito, pero aclaró que aún están esperando el informe de Bomberos para conocer con precisión qué pasó en el lugar. “El informe todavía no lo pasaron, creo que se mandó a la fiscalía”, expresó.

Además negó que se haya perdido documentación valiosa. “Se quemaron computadoras, pero no de expedientes, además hay una parte que no pasó nada, que está intacta, que no se puede entrar todavía por un tema de seguridad", señaló.

Por último, sostuvo que mientras duren los trabajos de remodelación, van a atender en cuatro CIC de la ciudad. “Al mismo tiempo ya estamos buscando otra alternativa de local, estamos viendo si por ahí se refacciona una parte de la UDAI para que sea más rápido”, finalizó.