"Bocón, contaba lo que hacía conmigo en el vestuario"

Desde su aparición en los medios a Sol Pérez siempre se la ha vinculado sentimentalmente con distintos hombres aunque ningún romance llegó a ser confirmado. Uno de esos hombres fue Lisandro Magallán, el joven defensor de Boca.

Más allá de las especulaciones y los rumores, ahora Sol Pérez se encargó de dar más detalles de esa relación, que ya es parte del pasado. "Nunca fui la novia, habíamos acordado que yo podía estar con quien quería y el también. Yo ya había estado una vez con el, nos habíamos peleados y después el reincidió", comenzó contando la ex chica del clima.

"Volvimos a vernos, estaba todo bien y de repente me entero porque me llaman por teléfono (un día que jugaba Boca) y me dicen ’Sol, Magallán está contando esto, esto y esto en el vestuario’", siguió.

"Yo lo llamé por teléfono y le digo lo que me había enterado y él me dice de vernos, pero yo le dije ’no quiero verte más, ya está’, pero nunca me lo negó", explicó en el ciclo "Pampita Online". A la vez, aclaró: "Él conmigo siempre fue 10 puntos y no es mala persona, es bocón".

Luego, Sol se sinceró y reveló que lo que más le molestó fueron los "detalles" que contó. "Fue gravísimo lo que dijo", agregó la panelista. Y reconoció: "Es un buen pibe, pero se fue de boca. Es un caballero porque nunca me habló de sus relaciones anteriores".

Pérez también manifestó que el futbolista la volvió a buscar e intentó reconciliarse pero del lado de ella ya estaba todo terminado porque "es muy mujeriego", cerró.