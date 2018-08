Moreno deja el bloque de Sáenz y se pone al hombro la campaña de Olmedo

Ayer, la diputada Betty Gil, en el programa “De Buena Fuente” que se emite en FM Profesional, confirmó que Julio Moreno, vicepresidente de “Cambiemos País” en la Cámara Baja, les comunicó su alejamiento del bloque que responde políticamente al intendente Gustavo Sáenz.

En la oportunidad, agregó que la intención de Moreno es volver a “Con seguridad Salta Somos Todos”, de Alfredo Olmedo, "con el que estuvo de acuerdo desde un principio", y que actualmente es integrado solamente por Gustavo Orozco. “Son dos ramas distintas, dos líneas distintas de política”, se distanció.

Betty Gil

Sobre el motivo de la decisión, argumentó que obedeció a que tanto el diputado Olmedo como el intendente Gustavo Sáenz quieren ser candidatos a gobernador. “Creo que cada uno tiene que ir proponiendo y armando su línea de trabajo y mesa de trabajo con la gente que los va acompañar preparándonos ya para las elecciones 2019 en medio de todo esta crisis económica que está atravesando nuestro país”, sostuvo.

Si bien muchos se empeñan en manifestar que no es momento de hablar de campaña, Gil los desenmascaró. “Ya estamos, no queda nada, cuando uno menos piensa en medio de toda esta crisis y debacle económica, ya vamos a estar próximo a las elecciones, entonces cada uno va armando su estructura, va pensando formas de trabajo propuestas, cada uno tiene que armar su propio equipo de trabajo más que nada”.

Por otro lado, dejó en claro su origen justicialista y no escatimó en críticas hacia la política del gobierno nacional. “Los recortes están afectando a la clase más pobre, al que necesita más, esperábamos un cambio, pero estamos viendo que los recortes lo sufren las clases más bajas y no la clase alta, ellos salen beneficiados y la clase más pobre es la que sale más perjudicada”.

Finalmente, la diputada señaló que pese al paso del tiempo la situación no mejora. “Ya pasaron más de 2 años, y estamos peor que cuando comenzamos, no he visto que hayamos avanzado, si no mejora la situación económica, seguramente no lo voy a acompañar a una posible reelección a presidente”, concluyó.