¿Vuelve el cepo? El Banco Central reducirá al 50% la venta de dólares

El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que instruyó al Banco Central reducir las ventas de dólares diaria en un 50%, en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado, según un comunicado oficial de la cartera que dirige Nicolás Dujovne.

Según informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne en un comunicado, las órdenes de venta por día bajarán a u$s 75 millones durante los próximos 3 días hábiles, y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí, desde los actuales u$s 100 millones.

Las subastas obedecían a estabilizar al dólar debido a la corrida que comenzó a fines de abril y llevó a la divisa de $20,51 al máximo de $29,57, el pasado 29 de junio.

“El Ministerio de Hacienda informa que en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado, ha instruido al Banco Central de la República Argentina reducir las ventas de dólares diaria a 75 millones dólares durante los próximos 3 días hábiles y a 50 millones diarios a partir de ahí. Las ventas de dólares que lleva adelante el Ministerio de Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional”, explicaba el comunicado.





Fuente: Ambito