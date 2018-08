Corrupción K: “Es importante que la justicia actúe a fondo”

Así lo aseguró el gobernador Urtubey al ser consultado sobre el nuevo caso de corrupción que involucra a ex funcionarios kirchneristas y empresarios de primera línea de la construcción. “No tiene que haber ningún tipo de privilegios”, dijo. VIDEO.

Tras el escándalo por las coimas relacionadas con la obra pública del kirchnerismo, que en las últimas horas provocó la detención de varios ex funcionarios y empresarios, y que salpica a la ex presidenta Cristina Kirchner, el gobernador Juan Manuel Urtubey, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “es importante que la justicia actúe a fondo sin ningún tipo de privilegios”.

Al ser consultado acerca del impacto electoral del escándalo, señaló que no es un hecho político, sino delictivo. “Yo no quiero especular con eso, acá lo que estamos evaluando son hechos delictivos, es gente que supuestamente cometió delito que la justicia lo tiene que esclarecer, de ahí lo que pase en política veremos después”, manifestó.

En ese marco, abogó por el esclarecimiento de los hechos para que todos los argentinos “nos quedemos tranquilos”.

Por otro lado, se refirió al debate por la legalización del aborto que se tratará en el recinto el próximo 8 de agosto. “Está bueno que se puedan expresar todos, son muchos menos los senadores que los diputados así que por dura menos en tiempo pero esperemos que se resuelva”, manifestó.

Finamente, evitó dar su opinión sobre el fin de la intervención del PJ hasta tanto se confirme oficialmente la noticia. “Vi algunas informaciones en algún lado pero no pude verificar que eso efectivamente sea así, hasta que no sea oficial, no voy a dar opinión”, concluyó.