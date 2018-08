La esposa de uno de los tripulantes asegura que su marido apareció y le dijo: "Ya está, no busquen más"

Aún las familias de los tres sanjuaninos que tripulaban el ARA San Juan no tienen respuesta ni consuelo por la pérdida de sus seres queridos, que eran parte de los 44 marinos del submarino desaparecido hace 8 meses y medio. Carina Funes es la esposa del suboficial segundo Cayetano Vargas, con quien tiene dos hijos y una estremecedora historia que contó entre sollozos. Carina asegura que ella y otros de sus familiares todavía sienten la presencia de Cayetano.

“Cayetano se le apareció a mucha gente, a mí se me apareció el 22, siempre con cara de pícaro, y también a una de mis hermanas se le apareció mientras rezaba y le dijo ‘Ya está, no busquen más’”, expresó la mujer, profundamente conmovida, en una entrevista con Radio Nacional San Juan.

Yo estaba en mi cama, y se le apareció a una prima mía en Estados Unidos también” contó entre sollozos. Carina dice ver la imagen de su esposo en cuerpo completo: “Aparece todo, todo. Y lo he soñado muchas veces. Lo vi de madrugada, estaba dormida y sentí algo en la cama”, relató.

La mujer, que es sanjuanina y vive hace años en Mar del Plata en el hogar que creó junto a Cayetano y dos hijos varones, afirmó que “mi prima que vive en Mar del Plata y estaba de vacaciones en Estados Unidos se le apareció allá y a mi hermana más chica que vive en San Juan también. A mi hijo mayor también, dos veces tuvo que ser intervenido y en la primera intervención cuando salió de la anestesia me dijo ‘¿sabes a quien vi?, al viejo y te manda saludos’”, contó conmovida.

“Después sentís cosas en la casa, que alguien se te sienta en la cama, o un llamador de ángeles que está todo cerrado que se mueve y suena”, aseguró sobre otros fenómenos que dice vivir en su hogar desde que Cayetano no está.

“Sé que esta acá, lo extraño. Me dicen que quizá no lo dejamos partir, tengo una iglesia cerca y el sacerdote me dice que debe haber sido rápido, que no sufrió, porque es lo que yo pienso si no sufrió, y más allá que me dijeran que el submarino era lo más seguro que había, deben haber hecho de todo para emerger y salir”, declaró angustiada.

Carina y Cayetano se conocieron a través de un cuñado de ella y contó que él siempre amó el mar por lo que ingresó a la Marina en 1992. Ella vivía en el barrio San Juan y él en Angaco, y luego de casarse en enero de 2000 cuando ella estaba terminando su carrera de Fonoaudióloga en San Luis se radicaron en Mar del Plata.

Vargas es uno de los tres sanjuaninos que tripulaba el ARA San Juan cuando desapareció el 15 de noviembre de 2017. Los otros dos son Renzo David Martín Silva y Ricardo Gabriel Alfaro.

En la entrevista, Funes analizó que cree en dos hipótesis, una implosión o un torpedo. “Que se haya disparado un misil al submarino y el mar estaba bravo no siempre va a salir algo a flote, y que Chile e Inglaterra lo siguieran me dio sospecha, se mantuvieron al sur no donde supuestamente estaba el submarino, ¿ y si taparon todo?”, se preguntó con desazón.