La Princesita habría cambiado al Kun por este musculoso abogado

A principios de mayo estallaron los rumores de romance entre Karina la Princesita (32) y un abogado llamado Juan Pablo Rovito (30). En ese momento la versión era que la cantante y el letrado habían sido vistos acaramelados en Punta Cana, y ante la pregunta de Los Ángeles de la Mañana ella aclaró: "Es un amigo. Y no se nos vio bastante acaramelados en ningún lado porque la realidad es que somos amigos. Somos un grupo grande de amigos y compartimos salidas. Hemos ido a cumpleaños... Igual, no tengo que dar explicaciones de quién es o qué es".

Pasados los meses, la Princesita y Rovito volvieron a estar en el centro de las especulaciones, y esta vez la protagonista de Siddharta abrió la puerta a un posible romance. En diálogo con Intrusos y con una sonrisa pícara, Karina explicó sonrojada cuál es el vínculo que la une al musculoso muchacho: "Juan Pablo es como un amigo dentro de otros amigos más que también tengo. Somos muy buenos amigos, pero no más que eso. Por ahora. La verdad es que por el momento estoy sola y no estoy buscando nada más que eso".

Entonces, el periodista indagó: “¿Podés prometer que en un mes no te vamos a ver de la mano y a los besos con Rovito en la portada de una revista?”. Con mucha audacia, la Princesita se sinceró: “No, dentro de un mes estoy segura que no. En más tiempo, no sé…”.

Así las cosas, Karina La Princesita no descartó formar pareja con Juan Pablo Rovito en un futuro cercano, y sepultó la chance de reconciliarse con Sergio "Kun" Aguero: "La verdad que no sentí nada al ver las fotos suyas con otra mujer. Yo estoy en la mía. No siento nada, no me interesa. No me importa nada de lo que él haga".