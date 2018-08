Filtraron el video de la tremenda pelea entre Yanina Latorre y Nai Awada

No todos los fuertes y cruces y chispazos que surgen entre los invitados y panelistas en Los Ángeles de la Mañana son delante de las cámaras. En esta oportunidad, Ángel de Brito compartió en Twitter un video que muestra el tremendo cruce de Latorre y Awada.

Todo comenzó por un filoso mensaje que Yanina había compartido en las redes, y que generó que la joven actriz no sólo se dé por aludida, sino que también dispare fuerte contra la esposa de Diego Latorre: "Me tuve que fumar a mamarrachos como Yanina Latorre poniéndome en Twitter que yo no soy sobrina de, que no me conoce nadie", había disparado en diálogo con La Once Diez.

En este contexto y luego de que se vieran cara a cara en el programa de El Trece, el conductor mostró el filoso ida y vuelta de Latorre con Awada. Así fue la conversación:

Yanina: -Subiste un tweet que no tenías razón. Pará, en serio te lo digo como señora grande, podría ser casi tu madre.

Nai: -Pero, ¿por qué con la cámara adelante?

Y: -Porque vos lo hiciste en Twitter, me mataste en todos lados y me insultaste, y te levantaron todos los portales.

N: -Yo no te insulté, Yanina.

Y: -Yo estaba hablando con una persona que no eras vos, porque no sos "la sobrina de la Argentina". Escribí la palabra "sobrina", saltaste y me dijiste de todo.

N: -Pero pusiste lo de falopera y yo pensé...

Y: -¡Pero no hablaba de vos! Leés "sobrina" y "falopera" y creés que es igual a "Nai Awada". Ese es tu problema, no el mío. ¡Y tenés que pedir disculpas!

N: -Bueno, está bien. Cuando quieras hablar en un tono tranquilo...

Y: -No, porque eso fue lo que hiciste en Twitter. ¿Viste que feo es que no te dejen hablar?

Mirá el video: