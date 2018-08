Investigan un hecho de violencia en las afuera de la UNSa     

Según informó El Intransigente y FM Noticias, un empleado de la Universidad Nacional de Salta, Raúl Ortega, denunció que un grupo de personas pasó en un Fiat Uno color negro frente a la casa de altos estudios y gatilló un arma al grito de “¡qué viva el patriarcado!”. Agrego además que la semana pasada ya durante el debate del Consejo hubo descontrol y desborde.

“Es algo que te sorprende, uno no está acostumbrado. Yo trabajo en la Universidad, entro y veo que hoy se trata porque pasó a cuarto intermedio esto de que la universidad apoyaba o no apoyaba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy, me imagino, se van a expedir sobre ese tema. Ese es el contexto que estamos viviendo hoy en Salta, lo viví yo. Recién estoy viendo que es gravísimo, fue una experiencia muy fea la que tuve que vivir”, expresó Ortega.







“Hablé con personal de seguridad de la universidad para que lo tenga en cuenta porque la semana pasada yo asistí a la sesión del Consejo y fue desbordada. Las situaciones que hubo ahí, que encadenaron la puerta, fue muy feo, no fue un debate con altura”, continuó.

Sumada a esta denuncia radial, uno de los denunciantes y testigos del hecho dijo: “Esta mañana, a las 7:10 de la mañana, pasó un auto a gran velocidad, tuvo que frenar por el lomo de burro. Según otros testigos que estaban ahí, era un Fiat 1 color negro, eso me lo dijo la señora que vende, no sé si había 4 o 5 ocupantes, pero eran todos de sexo masculino. Uno venía con la ventanilla abierta, el brazo afuera y con un arma, gritando ‘¡que viva el patriarcado!’. Gatilló el arma al aire y no salió el disparo. Pasó a escaso metro y medio de al lado mío el auto, porque venía por la calle de frente de la universidad”,

El Ministerio de Seguridad y Ministerio Fiscal se encontrarían investigando el hecho,