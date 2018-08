Zottos criticó la falta de federalismo del gobierno nacional

Tras la decisión del Gobierno Nacional de dar marcha atrás con la eliminación de los beneficios por zonas en las asignaciones familiares, el diputado Nacional, Andrés Zottos, en diálogo con InformateSalta, aseguró que recibieron la noticia con ‘alegría’ puesto que la medida afectaría a más de 36 mil salteños, quienes pasarían de cobrar $3400 a poco más de $1500 pesos, lo que significaba para la provincia alrededor de 750 millones menos por año.

No obstante, consideró que no reviste ningún mérito para el Ejecutivo ya que se trató de algo “justo”. “Dicen que van a bajar la pobreza y le están quitando a los que realmente necesitan, de qué federalismo hablamos, me parece bien que controlen, y que se dé a los que realmente corresponde, pero no podés palo y a la bolsa todos por igual, esto es un derecho adquirido, son chicos que realmente necesitan, estas son las zonas más vulnerables, las de mayor indigencia y las de mayor pobreza”, sostuvo.

En ese marco, criticó la falta de federalismo y sensibilidad del gobierno nacional. “No pueden tomar decisiones detrás de cuatro paredes o sentado en un escritorio en Buenos Aires, la Argentina no termina en la Gral. Paz, no ven la magnitud de lo que provocan, esa medida produciría una importante caída económica en las zonas afectadas”, dijo a InformateSalta.

Con respecto al presupuesto, que se discutiría después del 18 de septiembre, no ocultó su fastidio ante la decisión de Nación de trasladar el ajuste a las provincias, y se mostró preocupado ante la posible eliminación del incentivo docente, que significaría mil millones de pesos menos, como así también del IPV. “Hay docentes que van a percibir más de un 20% menos, eso va a incidir en el sueldo del docente, yo creo que no se puede entrar a jugar con la educación, hay que defender a nuestra región y a los salteños”.

Por último, también criticó los cambios en el programa Intercosecha, que dejarían afuera a más de 7 familias del tabaco. “Son casi 80 millones de pesos menos, yo creo que el ajuste no pasa por ahí, vamos a seguir insistiendo el gobierno tiene que entender hay realidades que no las podés esconder, no vamos a claudicar”, finalizó.