Por primera vez Mirtha Legrand reveló su edad en TV

Llegó el día. En realidad, llegó la noche. La Chiqui celebró sus 50 años de Almorzando con Mirtha Legrand en un especial de La Noche de Mirtha. Y en el comienzo de una velada única con Ricardo Darín, Diego Torres, Adrián Suar y Martín Bossi, y tras un divertido sketch de apertura con Pablo Codevilla, la diva se emocionó al ingresar al estudio con una imponente escenografía, y decidió hacer algo que nunca hizo en su medio siglo en televisión.

"Esto no sé cómo decirlo. No me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. El 23 de febrero de 2019, esta persona que ustedes ven aquí... Me voy a poner bien erguida para decirlo... Va a cumplir 92 años... ¡y aquí estamos! ¡Y aquí estamos!", dijo mirando a cámara, mientras todo el estudio, con una tribuna especial, se ponía de pie para aplaudir la "confesión".

"Toda una vida dedicada a esto. A los 14 años empecé con mi primer película, Los martes orquídeas. Y aquí estoy, entera, aquí sigo, adelante, ¡adelante la Chiqui!", agregó Mirtha Legrand, antes de comenzar a presentar todos los momentos especiales que tuvo su gran noche.

