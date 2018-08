Tras las críticas, Sol Pérez se bajó el jean y mostró la cola

Los seguidores de la ex Chica del Clima, agradecidos; mirá la tremenda imagen que publicó

Sol Pérez se convirtió sin dudas en una de las más criticadas de la semana después de su aparición en los Premios Martín Fierro, y tras las críticas, se bajó el jean y mostró la cola.

La elección de su look generó un fuerte revuelo y debate entre panelistas, conductores y diseñadores, que no tardaron en arrojar varias críticas a su vestuario. Sin embargo, Sol no se quedó callada y se defendió de los ataques.

Pero como para cerrar la semana difícil que tuvo que enfrentar, Sol Pérez fue por más y a través de su Instagram Stories lanzó un boomerang en el que se la ve con los jeans bajos en el baño y mostrando la cola.

Mirá el video: