Más empresarios podrían declarar como arrepentidos

Además de el ex directivo de Isolux, Juan Carlos De Goycoechea, en las próximas horas podrían sumarse más empresarios arrepentidos en la causa por la ruta de los sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo, informó Perfil.com. Sin embargo, esta fuente no dio a conocer posibles nombres, sólo se limitó a informar que además de dos posibles nuevos arrepentidos y de un ex funcionario de segunda línea.

De este modo, estos posibles nuevos arrepentidos seguirían el camino que abrió el viernes el ex directivo de Isolux, Juan Carlos De Goycoechea, quien fue el primero en romper el silencio y apuntar a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, como el responsable de las "extorsiones" para que realizaran entregas de dinero como "aportes de campaña" a cambio de liberar los pagos de las obras.

Por qué declararían como arrepentidos? Según Perfil, un motivo podría ser que los empresarios, que desde el miércoles permanecen detenidos en la sede de la división Drogas Peligrosas de la ciudad de Buenos Aires, se aprestaban a ser trasladados al Penal de Ezeiza. Este hecho, que "no es para cualquiera llegar a un penal, menos que menos cuando estás acostumbrado a otro nivel de vida", deslizó Perfil, más las visitas de familiares, podrían terminar de llevar a que algunos de los empresarios detenidos decidan declarar como arrepentidos.





