Arranca una semana a puro fútbol con partidos para todos los gustos

¿Estabas con abstinencia de fútbol? No te preocupes... esta semana habrá partidos de todos los colores con la vuelta de la Copa Libertadores, el inicio de la Superliga, la Suruga Bank y la Copa Argentina.

La acción comienza el martes 7: Estudiantes de La Plata recibirá desde las 21.45 a Gremio de Brasil por el encuentro de ida de los octavos de la Libertadores.

Pero ojo, no te quedes hasta tarde que el miércoles hay que arrancar temprano. Desde las 7 de la mañana, en Japón, Independiente se medirá con el Cerezo Osaka por la Suruga Bank.

Luego será el turno de Boca en la Copa Libertadores, con el cruce ante Libertad en la Bombonera pautado para las 19.30. Una vez finalizado ese encuentro, Lamadrid y Platense (por TyC Sports) se medirán por los 16avos de final de la Copa Argentina para definir quién será el rival de River. Y como si fuera poco, también jugarán Colo Colo vs. Corinthians y Flamengo vs. Cruzeiro, posibles cruces del Xeneize en cuartos.

El jueves de superacción tendrá el clásico copero entre Racing y River en el Cilindro desde las 19.30. También jugarán Atlético Tucumán y Atlético Nacional de Medellín desde las 21.45, mismo horario que tendrá a Cerro Porteño y Palmeiras.

Luego llega el turno de la Superliga. La primera jornada, la del viernes, será con dos partidos: Vélez vs. Newell´s y Tigre vs. San Lorenzo. El sábado jugarán Gimnasia vs. Argentinos, Unión vs. Aldosivi, Patronato vs. Colón y Belgrano vs. San Martín.

Boca y River tendrán sus partidos el domingo. El Xeneize abrirá el día con su encuentro ante Talleres, pautado para las 11, y el Millonario cerrará a las 20 contra Huracán. También se medirán Godoy Cruz vs. Estudiantes, Lanús vs. Defensa y Central vs. Banfield. Y si te quedaste con ganas, el lunes tenés Atlético Tucumán vs. Racing.