Elecciones en la UCR: Mañana vence el plazo para la presentación de listas

Federico Núñez Burgos, Rubén “Chato” Correa, y Humberto "Ulua" Vázquez confirmaron sus ganas de luchar por la presidencia del Comité Provincial. En el oficialismo suena el nombre de Mario Mimessi pero no hay confirmación oficial. Se vota el 26 de agosto.

De cara a las elecciones de la Unión Cívica Radical (UCR) de Salta que se realizarán el próximo 26 de agosto, crece la expectativa por conocer finalmente cómo quedarán conformadas las listas de candidatos que aspiran integrar el Comité Provincial, que según el cronograma electoral, deberán presentarse en la jornada de mañana 7 de agosto.

Uno de los primeros en confirmar públicamente sus intenciones de ocupar el cargo que hoy está en manos de Miguel Nanni, quien por reglamento no puede volver a presentarse puesto que ya fue electo en dos oportunidades, fue el ex titular de la ANSES UDAI Norte, Federico Núñez Burgos, quien competirá por la lista 127 “Radicales por el Cambio”.







Núñez Burgos, quien cuenta con el apoyo del ex-concejal Ángel Ortiz y el del actual edil, Raúl Córdoba, dejó en clara su posición. “Tenemos ideas claras. Queremos un radicalismo salteño más republicano y federal”, señaló a través de su cuenta de twitter, donde también se mostró recorriendo la provincia.

Estamos en camino a la presidencia de la UCR de Salta, tenemos ideas claras. Queremos un radicalismo salteño mas republicano y federal pic.twitter.com/1iKf35VBZt — Fede Nuñez Burgos (@FedeNunezBurgos) 31 de julio de 2018

Otro de los aspirantes a ocupar la presidencia del Comité Provincial es un viejo conocido Humberto “Ulua” Vázquez, quien junto a Eduardo “Huaity” González, competirá por la lista “Somos radicales”. El diputado, quien sostiene un discurso crítico con el gobierno de Mauricio Macri, pretende que la UCR se convierta en una opción electoral para los salteños en las elecciones del año que viene, y considera que "defender al macrismo es un suicidio político".

La tercera opción es el profesor Rubén “Chato” Correa, quien representa a la lista “Evolución Radical”, y cuenta con el acompañamiento de dirigentes como Carlos Barreto, Alberto Salim, Sergio Quintana y Lourdes Gómez Cervera. Su principal premisa es la recuperación material del partido y evitar el remate de la sede partidaria de calle Mitre al 600.







Si bien Miguel Nanni dejó en claro que no tiene candidatos, vería con buenos ojos acompañar al diputado tartagalense Mario “Gatito” Mimessi, quien ya tiene el apoyo de Sandra Vargas y del diputado Héctor Chibán. Uno de los ejes discursivos es la promesa de abandonar para siempre esa etapa partidaria que de ser tan testimonial en términos electorales, provocó la carencia de liderazgos con el apetito suficiente para disputar cargos ejecutivos importantes. No obstante, todavía no hay ninguna confirmación oficial.







Lo cierto es que todas las dudas se despejarán mañana cuando venza el plazo para la presentación de las listas, que serán oficiales recién el viernes 10 de agosto.