El cambio de look de Sol Pérez: ¿qué opinás de lo que se hizo?

Mientras se discutían los looks de la fiesta de bautismo de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, Marcelo Polino hizo desfilar a su co conductora, Mery del Cerro, quien demostró su conocimiento en los sí y los no de la moda.

Acto seguido, le pidieron a Sol Pérez que desfilara también. Aunque al principio no quería, la vedette aceptó finalmente y mostró su vestido color blanco, que como siempre, destacaba su figura.

Lo que enseguida fue notorio es que sí dejó atrás una de sus marcas distintivas: del pelo largo súper rubio a un desmechado con raíces más oscuras.