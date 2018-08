Aborto: Senadores debaten la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo

Hoy, miércoles 8 de agosto, será un día en el que los argentinos y el mundo estarán pendientes del trabajo legislativo del Senado de la Nación ya que se discutirá el proyecto que impulsa la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue analizada por la Cámara Alta durante cuatro semanas a través de plenarios donde expusieron referentes a favor y otros en contra.







Entre las disertaciones destacadas estuvo la del urólogo Fernando Secin, quién aseguró que el sistema de salud del país no soportaría los costos de la intervención quirúrgica. Por su parte, la ex directora del Consejo de la Mujer, María Lucila Colombo, manifestó que las mujeres no deberían ser penalizadas por recurrir a esta práctica y que el voto de rechazo no da ninguna respuesta a la realidad que se vive.

Los acalorados cuestionamientos entre los legisladores y expositores, incluso llevaron a momentos que quedarán en la historia de este debate, como lo fue la exposición del presidente de Conin, Abel Albino, quien consideró que el preservativo no servía para combatir el VIH/SIDA. “El profiláctico no la protege de nada. Porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. ¡El virus del SIDA atraviesa la porcelana!” dijo.







Milagros Peñalba, la joven salteña de 16 años, también levantó la polémica en las últimas jornadas de debate. La adolescente manifestó que si las jóvenes se quedan embarazadas se las juzga en las calles, se las echa de colegios pero si abortan son catalogadas de asesinas. "Desde pequeñas y pequeños nuestras familias nos inculcan cosas de cultura y decisiones que se supone que tenemos que tomar, como formar una familia. El aborto legal es un derecho legal es tan necesario que debe unirnos a todos" aseguró.

De esta manera, decenas de expositores pasaron por el estrado en Senadores para proveer de argumentos a los legisladores con sus posturas claras y para ayudar a los indecisos. Esto fue lo que pasó con el senador por Salta, Juan Carlos Romero, quién se encontraba en la lista de los indefinidos hasta la semana pasada. "Luego de meses de análisis por el debate y habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley sobre la legalización del aborto no prospere por lo que confirmo mi voto negativo" twiteó.







Este voto en contra resultó clave a la hora de anticipar un resultado. El escenario actual, indica que el proyecto sería rechazado por 37 votos frente a 31 que estarían a favor. La ventaja de seis votos se da entre senadores mayores de 50 años y entre los hombres. De resultado rechazado, La Nación indicó que el debate se instalará como eje de campaña en las próximas elecciones.

¿Qué proyecto se discute?

Ante la falta de dictamen de las comisiones de Salud, Justicia y asuntos penales y Asuntos Constitucionales, llega al recinto la misma iniciativa aprobada en Diputados. Sus principales puntos son;

-La ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

-Se incorpora la objeción de conciencia para aquellos profesionales que lo manifiesten previamente a integrarse a la institución médica, pero esta concesión no podrá ser ejercida por la entidad sanitaria.







-El dictamen fija que cumplido el plazo de 14 semanas solo podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo:

-Previo a la realización de la interrupción del embarazo se requerirá el consentimiento escrito.

-En el caso de las adolescentes menores a 16 años se aplicará lo establecido en el artículo 26 del Código Civil, que habilita solo a realizar tratamientos "no invasivos" sin el acompañamiento de un adulto.

-La mujer podrá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.

-El establecimiento de salud deberá garantizar a las mujeres información adecuada y atención previo a la interrupción de la gestión de carácter médico, social y psicológica.







Restricciones del Senado para el debate

Se espera una larga discusión donde los 72 senadores tomarán la palabra. Según La Nación, en la reunión parlamentaria se acordó que cada senador cuente con 10 minutos para argumentar su voto, salvo los miembros informantes, que dispondrían de 15 minutos y los presidentes de bloques, que los últimos oradores, contarán con media hora cada uno.

Además, se decretó el asueto para el personal que no esté afectado a la realización de la sesión. Los legisladores, según Perfil, sólo podrán designar hasta dos asesores para acceder al primer piso del Palacio y hemiciclo, e ingresar al recinto a requerimiento de su senador. No se permitirá el acceso de invitados, a la primera.