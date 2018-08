Siciliani: "me gusta el porno y me he grabado teniendo sexo"

En los últimos años, salieron a la luz un gran número de videos íntimos de distintas personalidades. A raíz de esto, muchos famosos tomaron la decisión de dejarse de grabarse mientras mantienen relaciones sexuales.

Pero este no es el caso de Griselda Siciliani (40), quien confesó que en algunas oportunidades se grabó teniendo sexo, pero eso sí, reveló sus técnicas para que los videos solo queden como un juego de pareja y no salgan a la luz.

En su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe, sábados a las 22) la actriz dio un paso al frente cuando Andy Kusnetzoff (47) pidió que "avancen al punto de encuentro los que se filmaron teniendo sexo".

Gastón Trezeguet y Roly Serrano (63), también invitados al ciclo, acompañaron a la ex de Adrián Suar (50) con sus respectivas confesiones. Pero la más picante fue la de Griselda.

"Sí, me he filmado (teniendo sexo). A mí me gusta mucho la pornografía. Entonces hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve... que me parece que está bueno", aseguró.

Andy quiso saber qué hace luego con las grabaciones y ella aclaró que las ve y luego "se borra". "Se borra todo inmediatamente", dejó en claro.

"Claro, porque sino después se pierde el celular y termina todo viralizado", agregó el conductor, pero en ese momento Griselda sorprendió con un detalle: "No, igual con celular no me grabo". Y acotó con humor: "Eran tres cámaras. Una grúa y un drone pero después lo borramos todo, je".

"¿Puedo decir algo? No me quiero repetir, pero también está Jorgelina", dijo luego la actriz, invitando a que de un paso al frente a Jorgelina Aruzzi (43), quien hasta el momento se había quedado en su lugar.

Deschavada por su amiga, Aruzzi también confesó sus gustos en la intimidad. Con algo de vergüenza, lanzó: "Me gusta ver porno, sola. Me gusta ver chicas".