Fuerte cruce entre Grande y Moreno por la feria de Vaqueros

Desde hace cuatro años, los sábados, de 9 a 15 horas, en la localidad de Vaqueros funciona una popular feria dentro del predio municipal que se extiende hasta ambas veredas de la ruta que atraviesa el pueblo, la cual, según lo manifestado por el periodista y legislador Martín Grande fomenta la venta de productos sin el pago de impuestos.







Al respecto, Daniel Moreno, intendente de Vaqueros, en comunicación con el programa conducido por Grande en FM Profesional, destacó que inspectores de la Dirección General de Rentas hicieron un relevamiento hace un mes para corroborar que los más de 70 feriantes se encontraban en regla. “Yo creo que están pagando monotributo”, sostuvo.

En ese marco, señaló que desde el municipio se les cobra un “canon” para pagar al policía de tránsito y al personal que limpia los baños químicos que están en el lugar. “Lo demás no es un problema mío, no soy el ente controlador, yo no estoy maltratando ni haciendo daño al estado, depende de la AFIP, Rentas, no de la municipalidad”, manifestó.

Además destacó que la feria es un éxito, donde se encuentra todo más barato, y que la mantendrá mientras pueda. “Al principio empezamos con 5 y hoy la feria se expandió, ahí te das cuenta la necesidad que tiene la gente, nosotros creamos esta feria a cielo abierto pensando en todos los comerciantes del pueblo, que vengan y vendan sus productos en la feria, obviamente a un precio mejor, ya que en esta feria es directamente del productor al comprador”, expresó.







Por último, negó que perjudique a otros comerciantes y anticipó que su deseo es ampliarla. “La estamos por mudar, estamos haciendo ya un lugar donde la vamos a llevar a la feria para que la gente vaya y pueda disfrutar algo más prolijo, nadie nos dice que está mal, nos dicen que es un éxito, porque encuentran todo y más barato, en seis horas por semana, no podés fundir otro negocio”, concluyó.