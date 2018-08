Rosario de Lerma: Izaron un pañuelo verde en el mástil de la bandera nacional

En medio del debate que se está realizando en la Cámara de Senadores de la Nación, donde se trata el proyecto de legalización del aborto en la Argentina, en la localidad de Rosario de Lerma izaron un pañuelo verde en el mástil perteneciente a la bandera nacional.

El intendente Ignacio Jarsún dio a conocer en su cuenta de Instagram lo ocurrido: en las imágenes, se puede ver a dicho pañuelo en la punta del mástil, ubicado en el acceso a la localidad, donde cada día se iza la bandera argentina.

Al respecto de esta acción, el jefe comunal señaló que esto “no fue acción del municipio, no sabemos quién lo habrá puesto”. No obstante informó a la comunidad que “fue retirado inmediatamente porque no es la expresión de todo el pueblo”.





Del mismo modo, aseveró que “me parece muy bien la diversidad de opiniones y que puedan manifestarlo, pero sin faltar el respeto a los que piensan diferente”. Finalmente, comentó que el pabellón de Belgrano fue izado nuevamente en su lugar.

El intendente también compartió la imagen de un busto perteneciente al general Martín Miguel de Güemes, a quienes manifestantes pro aborto le pusieron también un pañuelo en su cuello.