Pedro Guastavino: “La Argentina sería un poco mejor si hoy tenemos aprobada esta ley”

Durante su exposición en la sesión en el Senado como miembro informante, el senador Pedro Guastavino adelantó su voto positivo al proyecto de legalización del aborto. “Estamos siendo protagonistas en un debate histórico. El mundo nos está mirando y está pensando que tenemos que caminar para adelante, que vamos a ir dejando atrás situaciones de nuestro país que queremos modificar. La Argentina sería un poco mejor si hoy tenemos aprobada esta ley”, sostuvo.

Guastavino también denunció a un sector de la Iglesia por mensajes intimidatorios en la previa del debate. "Ayer, en mi cuenta de Whatsapp recibí una enorme cantidad de mensajes que, en nombre de dios, me pedían una serie de cosas y me calificaban de manera irreproducible", afirmó el legislador, y amplió: "Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que, quizá, sea el mismo sector que cuando nos desaparecían o nos torturaban daba vuelta la cara".

El senador reconocío que al inicio del debate estaba en contra de la iniciativa, sin embargo, agregó que “tenía la cabeza abierta para escuchar todos los argumentos. En estos cuatro meses de debates intensos, comprendí que la única forma de abordar correctamente la problemática del aborto es desde el lado de la salud pública”.

El legislador consideró que, más allá de todos los debates y discusiones, las mujeres que deciden abortar son criminalizadas y van a lugares donde terminan muriendo. “La clandestinidad, ante todo, pone en riesgo la vida de todas aquellas que ante un embarazo no deseado recurren y seguirán recurriendo a estas prácticas en condiciones, muchas veces, infrahumanas”. En ese sentido dijo que con el proyecto se elimina la muerte materna por complicaciones, “ése es el horizonte que miramos todos los que apoyamos este proyecto”.