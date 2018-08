Desaparición de Ignacio: “Me mandó un mensaje pidiendo perdón por no haber cursado”

El lunes 6 de agosto fue el último día que Fabiola Burgos vio a su hijo Ignacio Ravazza Burgos, un joven de 21 años que salió con destino hacia la Universidad Católica de Salta pero luego desapareció.

Al respecto, la mujer contó que al notar que no regresaba a su casa en el horario habitual decidió llamarlo, no contestó pero si le envió un mensaje. “Me dijo que se siente avergonzado, apenado que lo perdone por el tema de la facultad, que no estuvo cursando, que me quiere mucho,” dijo a Canal 11.

En ese mismo WhatsApp, Nacho, como lo llaman cariñosamente, le decía que iba a dejar el auto en el cerro, con las llaves adentro. “Entramos en una desesperación insostenible, mi marido salió inmediatamente, yo me quedé acá un rato más esperando noticias, después me fui a la Comisaría a hacer la denuncia y lo bueno es que cuando llegué, ya lo habían comenzado a buscar,” comentó.

Fabiola describió a Ignacio como un chico súper responsable, de confianza, que ayudaba muchísimo en su negocio y que no le gustaba salir y le pidió ante las cámaras que regrese. “Queremos que nos diga que está bien y que lo esperamos, que lo queremos muchísimo y que siempre vamos a estar acá para lo que necesite, queremos que venga, que llegue a nosotros,” expresó entre lágrimas.

De acuerdo al informe policial, vestía una remera blanca, campera impermeable color azul noche, pantalón vaquero color oscuro y calza zapatillas número 43. Mide 1,70 metros, tez morena, cabello negro. Ante cualquier información, se ruega comunicarse inmediatamente al 911.