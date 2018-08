Romero: “Hemos fracasado las fuerzas políticas en no haber encontrado un consenso”

El senador nacional por Salta sostuvo que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no logró los acuerdos necesarios para las modificaciones. Adelantó que se deberá trabajar en convertir en ley el protocolo de aborto no punible e introducir modificaciones en el Código Penal.

El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, hizo su presentación minutos antes de las 21. “He expresado hace días mi convicción de rechazo al proyecto luego de valorar la opinión de los salteños. También me queda la sensación de que hemos fracasado las fuerzas políticas, en no haber encontrado un punto de mayoría en el consenso y no llegar a extremos y a la división tan grande de las posiciones” indicó al inicio.

Además manifestó que al rechazar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no se estaba resolviendo ninguno de los problemas que hoy existen. “Los abortos clandestinos van a continuar, el riesgo de las madres por complicaciones van a seguir. Hoy tenemos esta responsabilidad y creo que debemos encarar acciones en el futuro que nos permita ir hacia el tema de la legalidad del aborto”.

Por lo tanto, Romero señaló el fracaso de la ley de educación sexual en Salta debido a la falta de implementación por parte del gobierno y de los docentes. Sí, hizo mención a la posibilidad de convertir en ley el fallo judicial que dio origen al protocolo de aborto no punible para que su aplicación sea obligatoria en todas las provincias.

“Es una posibilidad de avanzar en este tema. También va haber un nuevo código penal y tenemos que ver de qué manera se resuelve porque es posible que sigamos sin tener aborto legal pero tampoco quiero ver mujeres imputadas o criminalizadas o en riesgo de serlo. Este tema debemos verlo desde la esencia humana y el resto con madurez sin eslogan sin publicidad, viendo con sensibilidad, profunda dignidad y respeto que las mujeres se merecen” concluyó.