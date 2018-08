Courtois llegó al Madrid: "Hoy cumplo un sueño"

El portero Thibaut Courtois fue presentado hoy como nuevo jugador del Real Madrid en un acto en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española en el que el belga se mostró ilusionado ante su nueva etapa.

"Hoy cumplo un sueño", comenzó el arquero de 26 años en sus primeras palabras como jugador blanco en el palco de honor del estadio, donde el presidente Florentino Pérez, como es habitual, ejerció de anfitrión.

No podéis imaginar lo contento que estoy porque sólo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo", continuó después de ver un video con algunas de sus mejores actuaciones.

Courtois superó más temprano los exámenes médicos y después se desplazó al Bernabéu, donde firmó su nuevo contrato y recibió la bienvenida de varios centenares de aficionados que se acercaron a ver de cerca al nuevo fichaje procedente del Chelsea.

"Hoy cumplo con la ilusión que tenía desde niño cuando soñaba con este momento. Con la admiración que tenía hacia los jugadores que pisaban este estadio que tantas ganas tengo de pisar con la camiseta del Real Madrid", aseguró.

El mejor portero del reciente Mundial de Rusia 2018 firmó por seis temporadas con el Real Madrid en lo que supone su regreso a la ciudad tras su experiencia en el Atlético entre 2011 y 2014.



"He sido rival y sé lo que es enfrentarse al Madrid. Hoy soy uno de los vuestros, un madridista más y espero estar a la altura para defender este escudo y la historia que representa", subrayó.

Tras afianzarse como uno de los mejores del mundo en su puesto en sus cuatro temporadas defendiendo el arco del Chelsea, el belga disputará la titularidad con el costarricense Keylor Navas.

Courtois terminó su discurso mostrando su lado más personal, agradeciendo a su familia y amigos y en especial a la madre de sus dos hijos, todos presentes en el acto.

"Gracias en especial a la madre de mis hijos, que aunque ya no estemos juntos es muy importante para mí", finalizó.