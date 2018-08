Insólito currito del fan de Wanda: cobra para llorar en los velorios

Mariano De La Canal se hizo conocido cuando iba con vinchas multicolores a la tribuna de Showmatch a alentar a su ídola, Wanda Nara. El mediático fue finalista del Soñando por bailar 2, participó del Bailando 2012 y fue jurado en la edición boliviana del certamen.

Este año, su nombre figuro en una lista de candidatos a formar parte de la competencia, pero se quedó con las ganas.

¿Y ahora cómo sigue su vida? En La previa del show, De La Canal contó que retornará a Bolivia por 20 días para estar en un programa.

“Hay que trabajar, chicos. La heladera hay que llenarla. Cuando no tengo trabajo en Bolivia me dedico a otras cosas, tengo curritos”, justificó, antes de sorprender a todos con una revelación. “Por ejemplo, creé una empresa que se llama Lágrimas de olvido y me contratan para llorar en velorios. Es gente que por ahí no tiene familiares que lloren al muerto, y voy yo”, explicó.

“Tengo varios paquetes. El más económico es el simple, vale 5.000 pesos e incluye solamente un llantito. Media hora en total. El intermedio consta de un llanto y un gritito, y el premium es el mejor porque incluye patada en el cajón, echar a un familiar que no guste, llanto y griterío”, detalló Mariano su cuadro tarifario.

Pero este no es el primer emprendimiento del mediático. “Las vinchas de Wanda me cansé de venderlas, 600 pesos las cobraba”, cerró.