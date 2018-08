Aborto: “Hay mucho lobby para que estas prácticas puedan existir”

En el marco del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el diputado provincial Andrés Suriani, junto a su par Alejandro San Millán, viajó a Buenos Aires para apoyar a los senadores nacionales por Salta durante el histórico debate que determinó el rechazo a la iniciativa.

El legislador, en diálogo con InformateSalta, dijo sentir orgullo que los representantes salteños hayan apoyado las dos vidas. “Eso habla de un pueblo que tiene claro el derecho fundamental que es el derecho a la vida sobre todas las cosas”, sostuvo, a la vez que destacó el respeto de los mismos a la Constitución.







Además hizo hincapié en que debieron luchar contra una estructura muy grande financiada por organizaciones proabortistas de Estados Unidos, donde la izquierda Argentina era funcional a la derecha oligárquica que depende de políticas de natalidad a partir del genocidio.

Por otro lado, manifestó que se abre una gran oportunidad hoy en la Argentina en función del resultado para que todos trabajen juntos en la búsqueda de luchar contra la pobreza. “A partir de hoy tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre lo que falta, situaciones de muchas mujeres que están en estado de vulnerabilidad, y de mucho abandono y que requieren de un Estado que realmente las contenga”.

Sobre los miles que se manifestaron en los alrededores del Congreso, dijo que en el lado “celeste” había un clima de familia, de fe y esperanza. “Estábamos a la espera del veredicto final sobre si respetaba la cultura de la vida o iban detrás de estas políticas de natalidad que creo que no solucionaban nada. Un medio malo nunca trae algo bueno, y el aborto en si mismo es la negación a la vida de un inocente”, dijo a InformateSalta.

El legislador se refirió a la posibilidad de incluir la despenalización de la mujer en la reforma del Código Penal y sostuvo que no hay ninguna mujer en la Argentina que esté penada hoy por haber abortado. “Hay mucho lobby para que estas prácticas puedan existir porque hay además dinero detrás pero además hay toda una política insisto que viene de la década del 70”, sostuvo.

Con respecto a las cifras y estadísticas sobre el aborto expuestas durante los 4 meses de debate, señaló que se faltó a la verdad en los números, y aseguró que si bien las estadísticas del año 2016 dan como resultado 43 muertes por aborto, una parte fueron abortos espontáneos.

No obstante, dijo que no hay una cuestión de salud pública cuando dos personas entran a un hospital y una sale muerta en una bolsa de residuos patógenos. “Lo que hay que hacer es trabajar para que el Estado brinde las herramientas que induzcan a la mujer embarazada a la protección de esa niño por nacer, tenemos que llevar no solo contención económica, sino psicológica”, manifestó.

Asimismo señaló que el aborto nunca es seguro puesto que es una práctica quirúrgica ciega. “El aborto siempre es un drama para aquella mujer que llega a esa situación, el aborto trae más desesperanza, y más complejidades en los traumas pos aborto”.

Por último, dijo que está trabajado un proyecto de ley para acompañar a la mujer en estado de vulnerabilidad “desde ese hecho maravilloso que es la posibilidad de traer un hijo al mundo.”