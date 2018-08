Desgarradora historia de Lizy: " Tuve relaciones, me golpeó y me cogoteó en un 7º piso "

Lizy Tagliani contó ayer en Cortá por Lozano la desgarradora historia que le tocó vivir, y entre el relato contó "tuve relaciones con un tipo que me golpeó y cogoteó en un 7º piso".

Al durísimo incidente lo sufrió hace algunos años con un hombre que la golpeó después de tener relaciones y le desvalijó el departamento en el que vivía.

Mientras Mauro Szeta contaba que por primera vez en Argentina caratularon el homicidio de un hombre a una mujer trans como travesticidio, la panelista de Cortá por Lozano reveló la historia que, si bien la había contado en sus shows, no había hecho pública en ningún programa de televisión.

"Yo sentía hasta que era parte de lo que tenía que pagar por haber elegido lo que quería ser", confesó Lizy, sorprendiendo a sus compañeros del ciclo de las tardes de Telefe.

Con la voz quebrada, continuó el relato del hecho que tuvo lugar entre 2009 y 2010 (no pudo precisar la fecha): "Fue un encuentro casual y de repente me vi amenazada con una mancuerna, me tenía agarrada del cogote contra el balcón. No me mató de casualidad".

Luego explicó que por vergüenza de que escuchara algún vecino, no quiso escaparse de su casa y tampoco gritar: "Yo intentaba calmarlo y él quería que le dé todo, hasta le armé el bolso con el equipo de música que se llevó. Me pedía cosas que estaba a la vista que no tenía".

"Me dan ganas de llorar", dijo después de confesar: "Era una especie de robo, pero yo en ese momento sentía que era parte del precio que tenía que pagar por ser travesti. Pensaba que era parte de ’mi mundo’. Que me iban a decir: ’¿Quién te manda a ponerte tetas? ¿A llevarte a un tipo a tu casa?’. Me daba vergüenza, no quería gritar y el tipo me estaba amenazando en el balcón de un séptimo piso", recordó.

Al momento de detallar lo que le pasó aseguró que se sorprendió y que incluso al principió pensó que era "un morbo sexual". "Hasta que me di cuenta de que no era un juego, porque el juego es consentido y yo no quería. Me asusté, y cuando me intento levantar, me caza del cuello, me lleva hacia el balcón… primero era violencia, no tenía indicios del robo", continuó.

"Si me pongo a pensar hoy, me podría haber trenzado en un mano a mano tranquilamente, pero (en ese momento) me sentía vulnerable totalmente. Fue un hecho horrible y me costó desdramatizarlo para contarlo en los shows con cierta gracia", sostuvo la capocómica, que construyó la gran parte de su carrera haciendo humor sobre su condición de chica trans.

¿Cómo terminó la historia? "Se fue con todo y me quedé lastimada. Fui a la clínica pero dije que me había cortado. No conté nunca la historia porque me daba vergüenza", concluyó Lizy Tagliani.