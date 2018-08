Denuncian que una directora fue separada de su cargo pero no se quiere ir

El 28 de mayo pasado padres, alumnos y docentes de la Escuela E.E.T N°3141 de Ciudad del Milagro reclamaban en las puertas de la institución por malos tratos recibidos por parte de la directora y tiempo después la acusaron de no entregar los guardapolvos a los chicos. Ambas situaciones provocaron que el Ministerio de Educación iniciara un sumario y decida separarla del cargo.

Sin embargo, según denuncia Mabel Ortiz, una de las madres denunciantes, la docente se niega a retirarse de la institución. “Ya está firmada la destitución y actualmente sigue viniendo. Está adentro la directora. La filmamos el sábado sacando un montón de cajas, rompiendo cosas, llamamos a la policía y la policía no puede hacer nada,” dijo a Canal 11.

En este sentido, consideró que el organismo provincial debería quitarle la llave de manera tal que no pueda ingresar. “Nosotros venimos a cuidar la escuela, ella sigue robando, hace 6 años que venimos soportando los maltratos, las cosas que le hacen a los chicos, no podemos ingresar a los actos. Millones de cosas, actualmente tiene 4 cursos a su cargo que no da clases,” indicó.

Por su parte, Jorge Pacheco, vicedirector de la escuela, comentó luego del reclamo supervisores visitaron en forma constante la institución, acompañando al personal y se abocaron a un expediente que estaba ya en la división jurídica. “Desde el año 2102 venían distintas quejas de padres, de alumnos, de profesores. Se había mencionado maltrato y las condiciones edilicias, sobre todo el cuidado de la institución. Ahora es decisión exclusiva de la dirección de nivel quien quedará a cargo de la institución,” expresó.