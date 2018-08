Desaparición de Ignacio: crece la incertidumbre tras 5 días de búsqueda

Desde el día lunes, la familia de Ignacio Ravazza Burgos, lo buscan desesperadamente luego de haber recibido un llamado donde le manifestaba su malestar y le decía que dejaría el auto en el Cerro San Bernardo, donde finalmente fue encontrado.

La señora Burgos, algo desconcertada y con la esperanza de encontrar en breve a Ignacio mantuvo un dialogo esta mañana con Multivisión donde buscó hablarle directamente al joven. “Queremos que vuelva, saber que está bien, que se comunique con nosotros. Realmente ante todo esto no sé qué es lo que pudo haber pasado. Simplemente digo, si es que hubo algo malo que pudimos haber hecho, al no tratar de entender, no tratar de ver, de estar atentos, no sé, te juro que ya no sé, pedirle perdón…”

Le pidió que vuelva que toda la familia lo extraña “lo queremos muchísimo. Sus hermanos lo extrañan muchísimo, su padre está acá, queremos que esté con nosotros, es parte importante en nuestra familia. Lo necesito, simplemente eso, quiero que sepa que esta es su casa, que acá siempre va tener su espacio, su contención, y que realmente lo extrañamos un montón y queremos tener la tranquilidad de saber que está bien”.





La mujer, agradeció el acompañamiento en esta búsqueda del club al que concurría tiempo atrás, y a toda la comunidad que los acompaña.

“Muchas gracias, realmente estoy muy confiada en que va a aparecer, porque desde el primer momento empezamos a buscarlo y desde el primer momento tuvimos una reacción positiva, yo llegué a hacer la denuncia a la comisaría y escuché en la radio, de fondo, que lo estaban buscando, mi hijo va aparecer, mi hijo va venir, va estar acá” concluyó entre lágrimas.

Consultada por la posibilidad de alguna discusión o entredicho sobre el abandono de sus estudios universitarios, dijo que no pasó nada y que si le pidió perdón fue porque puede haber cometido un error sin darse cuenta.