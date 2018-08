A un año del sorteo, ProCreAr recién elegirá los bancos que darán la financiación

Más de 400 beneficiarios de los desarrollos urbanísticos de Capital, ubicados en Talavera y Grand Bourg, esperan hace un año para cumplir el sueño de la casa propia. Sumado a esta falta de definiciones, se conoció que las obras poseían problemas de papeles lo que demoraba cualquier tipo de gestión.

En este marco de incertidumbre, desde la cuenta oficial de Twitter del ProCreAr se informó que recién esta semana los bancos interesados en su comercialización visitaron los desarrollos. La entidad bancaria que presente la mejor oferta será la encargada de financiar a las familias sorteadas las viviendas. La fecha de presentación será hoy, viernes 10 de agosto.

Situación confusa porque meses atrás, cuando todavía no se conocían las demoras en la aprobación de los papeles de la obra, se había anunciado que sería el Banco Nación quien se encargaría del financiamiento. InformateSalta intentó en reiteradas ocasiones dialogar con autoridades nacionales para poder obtener mayores detalles pero la respuesta siempre han sido por el negativo.

Cabe recordar, que estas demoras han provocado que los departamentos y dúplex no tengan el mismo valor que hace un año lo que preocupa a sus futuros adjudicatarios. “Recordemos que son créditos UVA, en este momento estamos en un escenario complicado donde los sueldos no crecen en función de la inflación, entonces no sabemos si los bancos quieren arriesgarse. El año pasado cuando hicimos el registro de la inscripción, los montos de cuotas rondaban los $9.600, obviamente a esta altura van a aumentar” había advertido los primeros días de julio Gustavo Branovsky a InformateSalta.