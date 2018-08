Colectivos Low Cost: “El anuncio está vacío de contenido”

Ayer, desde el Gobierno Nacional se anunció que el Ministerio de Transporte eliminará las bandas tarifarias mínimas para boletos de ómnibus de larga distancia vendidos con diez días de anticipación.

“Esto se anunció ayer pero todavía no existe ninguna norma publicada en boletín oficial ni nosotros fuimos avisados del detalle de la norma. Cuando se trabajan con modificaciones en las regulaciones y cambios tan importantes como estos, generalmente lleva un trabajo previo con meses de anticipación”, manifestó en InformateSalta el vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia, Gustavo Gaona.

Gaona se manifestó sorprendido por la medida y señaló que “el anuncio está vacío de contenido, no se saben los alcances, las limitaciones”. En este sentido, aclaró que “para tener una tarifa de bajo costo hay que tener bajo costo. El problema que tiene el ómnibus de larga distancia es que tiene cada vez más altos costos”.







Comparó lo que sucede con las tarifas de bajo costo de los aviones, y manifestó que se trata de situaciones muy diferentes. “Las realidades del transporte terrestre y el aéreo no son las mismas porque, en el caso del avión, tienen una regulación altamente eficiente, tiene normas muy modernas que le permiten lanzar las ofertas que hacen. El Argentina el avión sólo vuela entre 45 y 50 destinos, donde tienen garantizada la rentabilidad. Las low cost sólo vuelan a destinos que son rentables, el día que es rentable y hasta en un horario que les es rentable”, indicó.

Con respecto a los ómnibus de larga distancia, en cambio, dijo que “conectan más de 1.600 destinos, donde muchas veces los lugares no son rentables, pero vamos porque somos un servicio público con el objetivo de llegar a cada pueblo y paraje. Las obligaciones no son las mismas. Otra diferencia es que los micros entregan pasajes gratuitos a discapacitados, trasplantados, entre otros, y no así los aviones. El avión tiene una carga impositiva en el combustible del 20% mientras que los colectivos son del 40%".

En cuanto al anuncio realizado por el Gobierno, Gaona insistió en que la medida se puede habilitar “pero no puede garantizar que nosotros podamos cobrarlo. Lo tomamos con cautela porque en este preciso momento tenemos 5 grandes empresas a nivel nacional que no pueden funcionar porque están paradas por el gremio, porque no pueden cumplir con el pago de trabajadores. Hace falta un cambio profundo en la normativa y en la regulación, discutir cuestiones vinculadas a lo laboral, a lo impositivo”.