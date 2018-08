Caso Belén López: Su ex novio fue condenado a 14 años de prisión

El Tribunal de la Sala VI condenó durante la tarde de hoy a Luis Gonzalo Reyes a la pena de 14 años de prisión efectiva por la tentativa de homicidio doblemente calificado en perjuicio de Susana Belén López Figueroa y por desobediencia judicial. Esta mañana, el fiscal Rodrigo González Miralpeix había solicitado la misma condena.

Los jueces ordenaron que permanezca alojado en la Unidad Carcelaria 1 y que reciba tratamiento psicológico o psiquiátrico en el ámbito del penal. Además, hicieron lugar parcialmente a la demanda civil interpuesta y condenaron al imputado al pago de 350 mil pesos a la damnificada y accionante, en concepto de daños totales, más los intereses correspondientes.

La víctima, quien presenció todo el desarrollo del juicio, declaró el martes pasado que su agresor la hizo perder un hijo a golpes y recordó en medio de lágrimas situaciones de extrema violencia. “En muchas ocasiones me golpeó muy fuertemente hasta dejarme marcada, a veces con la mano, patadas, tenía una moto y me pegaba con el casco. En una ocasión agarró un palo, una bolsa de cebollas y un cuchillo, le pregunté para que tenía eso y me dijo que si no hacía lo que él decía me iba a cortar en pedacitos”.