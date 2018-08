Urtubey visitó a Schiaretti y coincidieron en la necesidad de un presupuesto equitativo

Con el objetivo de firmar un convenio de colaboración recíproca sobre turismo, el gobernador Juan Schiaretti recibió ayer a su colega de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ambos mandatarios coincidieron en criticar la política económica del presidente Mauricio Macri, pero se pronunciaron a favor de aprobar el Presupuesto al Gobierno nacional.

Según señala el diario La Voz, a la hora de los discursos, Schiaretti fue enfático en manifestarse a favor de que el Congreso Nacional apruebe el Presupuesto, cuestión que comenzará a discutirse a mediados del mes próximo. “En este momento de crisis económica en el país, queremos que haya un Presupuesto nacional y que sea equilibrado. Más allá de los errores que cometió este Gobierno, hay que eliminar el flagelo del déficit fiscal”, dijo el mandatario cordobés.

Schiaretti manifestó que hay varios gobernadores peronistas que piensan lo mismo respecto al Gobierno nacional: “Con Juan Manuel (Urtubey) estamos convencidos de que debe haber Presupuesto nacional y son muchos los colegas peronistas que pensamos lo mismo. El Gobierno puede contar con nuestro aporte y apoyo, pero pedimos que el esfuerzo sea equitativo”.





Por su parte, el gobernador Urtubey marcó diferencias con el cristinismo. “Con el gobernador Schiaretti coincidimos en que no podemos caer en la mediocridad de aportar a que le vaya mal a este Gobierno nacional, porque no pertenece a nuestra fuerza. Si algunos lo hacen, allá ellos, pero no es nuestra convicción. Por lo tanto, vamos a colaborar para sacar al país de esta difícil situación”, puntualizó.

Más allá de esto, el mandatario negó que hayan tocado la cuestión de las candidaturas, pero expuso su postura sobre conformar una alternativa “superadora”. “No hablamos de candidaturas porque entendemos que es muy prematuro. Pero coincidimos en la posibilidad de construir una alternativa superadora a esta grieta que hoy existe en el país”, dijo el gobernador de Salta.