Aborto: "Tenía la convicción de que iba a ser ley, pero decidieron darnos la espalda"

El último miércoles, el día que se trató el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, Milagros llegó temprano a la plaza Güemes, justo frente al Palacio Legislativo de Salta. “A las 9,30 empezamos a ornamentar todo con verde e instalamos una pantalla para pasar el día de la votación allí”, cuenta.

La adolescente sostuvo que tenía la convicción de que iba a ser ley y lamentó que decidieran darles la espalda. "Muchos senadores dieron argumentos de ciencia o de tratados internacionales durante el debate, pero después, al momento de votar, sus argumentos fueron religiosos, y eso me pareció completamente arbitrario”, expresó a Clarín.

Y agrega: “Somos un montón de jóvenes luchando por el aborto legal, y no nos vamos a olvidar de los que votaron en contra. No van a tener nuestros votos”, asegura, a la vez que no descarta volver a Buenos Aires para organizar los pasos a seguir entre los estudiantes secundarios para insistir con el proyecto.

La joven no oculta su enojo. "Estoy descargando todo ese enojo en algo que estoy escribiendo, tal vez para mí, tal vez para compartir. Y pensando en cómo tenemos que organizarnos para ir desde la ciudad de Salta a los distintos departamentos de la provincia con La Coordi para que sea ley el año que viene”, sostiene.

Por último, señaló que la ola verde seguirá creciendo porque “el aborto legal es un derecho tan necesario que nos terminará uniendo a todos, sin distinciones políticas”