Por qué este lunes recusarán a Bonadio

El extitular de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, recucasará este lunes con un extenso escrito al juez Claudio Bonadio, luego que su cliente se viera involucrado en la megacausa anticorrupción por el exjuez Norberto Oyarbide. Este último, lo señaló como uno de los enviados por el matrimonio presidencial para pedirle que se "apurara" para definir la causa de enriquecimiento ilícito que manejaba su juzgado.

Este es el texto completo de la recusación de Javier Fernández a Bonadio

"Es una venganza contra mi defendido", alega Domingo Montanaro, representante legal de Javier Fernández en su escrito al que accedió MDZ, y enumera una serie de hechos públicos y desconocidos en los que involucra no solo a Bonadio, sino a otros magistrados.

Montanaro reclama además que "se admita la recusación del diario La Nación como auxiliar de inteligencia paralelo del Juzgado, prohibiéndosele toda actuación oficial, oficiosa o particular relacionada con la presente causa, que exceda sus funciones periodísticas informativas propias de su alto ministerio en el ámbito privado".

En su argumentación citó columnas de periodistas de diversos medios que hablan de una amistad entre Oyarbide y Bonadio, y una "enemistad manifiesta" entre su defendido, Javier Fernández y el juez que lo citó a declarar. Le otorga credibilidad a dichos de Jorge Asís por televisión y cita, inclusive, al polémico Baby Etchecopar.

El escrito que llegará al despacho del juez mañana reproduce unos párrafos escritos por el periodista Fernando González, de Clarín:

"Bonadío jamás lo reconocerá públicamente pero los datos sobre los encuentros furtivos de Oyarbide que figuraban en el cuaderno de Centeno le permitieron poner en marcha una vendetta personal. Lo citó de inmediato al ex juez como también citó a otro de los peces gordos de la Justicia: el abogado Javier Fernández, uno de los operadores judiciales más eficaces durante la épica extensa del kirchnerismo. Las cuentas pendientes entre Bonadío y Javier Fernández se remontan a los días del 2014. El juez federal que ahora tiene en un puño a algunos de los dirigentes y empresarios más influyentes del país cree que el abogado al que citó a declarar es quien condujo la ofensiva que 3 casi lo deja afuera de la Justicia. Bonadío resistió varios pedidos de destitución ante el Consejo de la Magistratura; debió ceder la sensible causa Hítese en julio de 2016 tras un fallo de la Cámara Federal y se le llegó a descontar el 30% de su salario, una de las afrentas simbólicas que más irritación generan en los integrantes de la Justicia. Si hay algo que Bonadío disfruta en estas horas, es la citación de Oyarbide y de Fernández".

En su escrito, el abogado de Fernández, Domingo Montanaro, requiere además. en su texto que se cite a declarar a los periodistas Fernando González (Diario Clarín), Carlos Pagni (Diario La Nación) y Jorge Asís (Animales Sueltos, Grupo América).

A lo largo de más de 70 carillas, el abogado de Fernández alega que cuando saludó a Bonadio este no le respondió, lo que considera parte del "destrato" que relaciona con una enemistad con su defendido:

"En el caso particular pude comprobar que el día previo a la indagatoria de mi asistido en el Tribunal (prevista para el 7 de agosto de 2018), constituido el suscripto en la secretaría, al paso de VS, y poniéndome de pie dirigí un saludo de cortesía manifestándole "Buenos Días Doctor", que no obtuvo respuesta alguna dejándome pagando con el saludo. Esta habitualidad de destrato profesional se advierte en la tramitación del expediente, fundamentalmente en contra de los intereses de mi asistido, al haberse presentado el día 2 de agosto de 2018 un escrito de presentación espontánea del Dr. Fernández, enterado por los diarios de su convocatoria a prestar declaración indagatoria para el día 7 de agosto de 2018, según publicara detalladamente el Diario Clarín, con indicación de días y horas en los que los imputados se encontraban citados, pese hallarse la causa en secreto de sumario conforme me fuera informado por mesa de entradas, lo que me impedía tomar vista de la misma u obtener fotocopias o escaneo previo al acto indagatorio para con tranquilidad en mi estudio poder mantener una entrevista por tiempo prolongado con mi asistido, y poder confeccionar, aún por escrito, sus descargos con señalamiento de cada prueba que obrare en su contra".