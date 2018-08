“Rata” Zelaya se suma al “Santo”

El ex Central Norte se incorporará a la pretemporada del equipo de Módica y se convertirá en el último refuerzo. Hoy arranca la máxima exigencia física del plantel.

Hoy comenzará la parte fuerte de la preparación física de Juventud, que tendrá la presencia del ex Cuervo, Raúl “Rata” Zelaya, quien se sumará al plantel y se convertirá en el último refuerzo del Santo.

Los trabajos que se realizarán esta semana serán en doble turno y estarán dirigidos por el preparador físico, Pedro Ponce, y supervisados por el técnico Gustavo Módica. Esta semana la idea es nivelar al grupo en lo físico, sobre todo aquellos jugadores que no están en las mejores condiciones como, Gustavo Ibáñez, Cristian García, Nicolás Monje y Leandro Zarate para quedar en igual de condiciones con sus compañeros.

También podrán recuperar a Leonardo Gogna y Julio Montero que se encuentran lesionados, pero que llegarían en óptimas condiciones para el arranque del torneo el 9 de septiembre.







Muratore vuelve al club

José Muratore ex presidente de Juventud Antoniana regresará al club. Será el nuevo representante del club en el Consejo Federal. Está semana está prevista una reunión con Chiqui Tapia y también con Agremiados para solucionar el problema sobre la inhibición que tiene el club y que debe levantar o no podrá comenzar el torneo.

El último torneo del “Ratón”

Gustavo Ibáñez anticipó que será su última temporada y se despedirá del fútbol con la camiseta del santo. “A mis 39 años, mientras sienta esas ganas voy a poner todo de mí. Aún me levanto con las ganas de ir a entrenar, compartir el vestuario con mis compañeros. Así que las ganas todavía están. Cuando ya no tenga esas ganas voy a dejar. Seguramente, jugaré este torneo y me retiro”, expresó.