El Bordo: “La gente me dice que le gustaría que sea candidato”

Así lo aseguró Matías Assennato, ex interventor de la localidad, quien señaló que hoy hablar de candidaturas es inoportuno y que está “enchufado” en su trabajo como director del Registro Civil. Negó haber registrado su domicilio en un baldío.

Tras ser acusado de registrar su domicilio en un baldío de la localidad de El Bordo, en Gral. Güemes, Matías Assennato, ex interventor de la localidad y actual director del Registro Civil, en diálogo con InformateSalta, no esquivó la polémica y aseguró que “el rumor es totalmente falso”.

El funcionario, quien por cuestiones de seguridad prefirió mantener la ubicación de su vivienda en reserva, manifestó que para constatar la realidad lo más simple es ir al lugar y fijarse si hay un baldío o una casa. “Nadie lo hizo, a quiénes tuve la posibilidad de mostrarles donde es, vieron que es falso eso”, expresó.

No obstante, prefirió bajar los decibeles y descartó que se trate de una campaña de desprestigio. “Creo que es un error, se confundieron, y no tuvieron la capacidad para chequear la información, vivimos desmintiendo cosas que figuran en las redes, pero no les doy entidad, eso va por cuenta de quien hizo la publicación”, manifestó.







Al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas, comentó que la gente de El Bordo lo alienta a ser candidato, aunque prefirió ser prudente. “Cuando vamos la gente me habla de que le gustaría que sea candidato allá, pero hoy hablar de candidaturas es inoportuno, porque falta muchísimo para una elección, hay muchísimas otras cosas que a mi me tienen preocupado”, sostuvo.

Por último, manifestó que hoy está abocado a su trabajo como director del Registro Civil. “Creo que hay cosas muy positivas que estamos haciendo desde el Registro que me tiene enchufado y pensando en eso”, finalizó.