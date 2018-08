Incendio en La Ciénaga: “Sentíamos llorar al nene pero no pudimos entrar”

Una vecina de la pareja que perdió a su hijo de dos años en un trágico siniestro el sábado a la noche contó el dramático momento que vivieron al no poder sacar al pequeño de la precaria vivienda. El perro murió calcinado junto con él.

El trágico incendio que se cobró la vida de un nene de 2 años quedará para siempre en la memoria de los vecinos de La Ciénaga, quienes lo escucharon llorar y pese a los intentos no pudieron ingresar a la precaria vivienda a rescatarlo.

Al respecto, Alicia Valle, una de las vecinas, contó a Canal 11 que fue una vela que quedó cerca de la cama donde dormía la que inició las llamas que se propagaron rápidamente alcanzando una garrafa que explotó.

“Se sentía llorar al chiquito cuando yo llegué y no podíamos entrar porque el fuego estaba muy fuerte. El perrito quedó ahí, estaba junto con él, quedó todo carbonizado y el nene también. Hasta que vino la Policía, los bomberos, ya era muy tarde,” dijo la mujer.

Los padres regresaron cuando el fuego ya había sido apagado y recién después de unos minutos los policías pidieron los datos del menor y decidieron informarles la trágica noticia.

Por otra parte, Alicia hizo un llamado a la solidaridad para colaborar con la joven pareja que quedó prácticamente en la calle. “Estamos viendo en juntar mercadería, plata, porque no tenían ni para el cajón, no tenían nada. Queríamos juntar para que puedan tener algo en su casita, porque todo lo que ellos tenían se quedó desecho, todo cenizas, no quedó nada, nada,” expresó.

Se busca juntar además materiales de construcción y ropa. Para colaborar comunicarse a los números (387) 4441498 o (387) 4459121.