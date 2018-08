Cuaderno de las coimas: Leavy afirmó que Baratta le ofreció un “convenio basura” y lo rechazó

Luego que el chofer Oscar Centeno relatara en los denominados “cuadernos de las coimas” que el ex funcionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, viajó a Tartagal para montar un plan de reconstrucción luego del alud que afectó a la ciudad en 2009, el ex intendente y actual diputado nacional, Sergio “Oso” Leavy, en el programa de Buena Fuente que se emite por FM 89.9, afirmó que “les pidió que no fueran” ya que no le interesaba firmar “los convenios basuras” que le ofrecían.

En vista de ello, según dichos de Leavy, el avión con todos los funcionarios, incluido Baratta, paró en Córdoba, donde estuvieron horas viendo dialogando para cambiar los puntos del acuerdo y realizar las obras que realmente eran necesarias para la ciudad. “Yo me puse firme y les dijo que eso no lo iba a firmar”, afirmó.







Dos días después se reunió con Cristina Kirchner en Quinta de Olivos, donde finalmente rubricaron el acuerdo, y se dio el visto bueno para el inicio de las obras, que incluyeron viviendas, dos puentes, la costanera, la defensa del río, canal sudeste, la orilla de la ruta nacional 34, decenas de cuadras de pavimento, 51 kilómetros de redes de gas, con 4 mil conexiones domiciliadas, 7 escuelas primaras y secundarias y demás.

Cabe destacar que efectivamente la firma del convenio que iba a realizarse en Tartagal fue pospuesto dos días y el escenario no fue la ciudad norteña sino la residencia oficial de Olivos, en el Gran Buenos Aires.