Famosa separada a tres meses de ser mamá: ¿infidelidad?

A tres meses de haberse convertido en madre por primera vez junto a Juan Manuel García (38), la relación de pareja de Andrea Estévez (35) con el padre de Hannah entró en una fuerte crisis. Obligada a quedarse en Estados Unidos por complicaciones en su embarazo que le impidieron subirse a un avión rumbo a Argentina, la vedette contó los detalles de su separación del empresario gastronómico: “Primero tuvimos una crisis, que continuó y actualmente es una separación. Me vuelvo sola con Hannah a la Argentina. Todavía no tengo las cosas claras. La crisis comenzó a los 15 días del nacimiento de Hannah”.

A través de un móvil para Infama recargado, Andrea contó con angustia por qué le puso punto final a la relación: "Cuando una más necesita del sostén de su pareja, sus afectos y sus seres queridos, comenzaron a suceder algunas cosas que rompieron mi confianza. La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar. A mí me cuesta y me duele mucho, son cosas que no espero de la persona que amo. Entonces, cuando una de esas tres está, no puedo hacer otra cosa que alejarme. Cuando se rompe la confianza, ya después no sabés que pasa. Hoy siento que la persona que está conmigo no la conozco. ". Indignada, apuntó contra su ex: "Se rodeó de amistades que están en una etapa inmadura, y esa inmadurez lo fue arrastrando. Estando embarazada de ocho meses, he estado sin verlo durante 16 horas en un día. Lo esperaba y él no venía, me dejó sola literalmente".

Con resignación, Andrea Estévez concluyó respecto a la difícil decisión de separarse de Juan Manuel García: "Al principio fue dificilísimo, se te derrumba todo y no entendés nada. No estoy ni siquiera preparada para entrar en detalles porque es el papá de Hannah y es todo muy doloroso. Cuando se rompe la confianza no sabés qué pasa, ese es el tema. Siento que la persona que está conmigo cambió tanto que no la conozco".